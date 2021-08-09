Здоровье

сегодня, 10:48

В Липецкой области растёт заболеваемость ВИЧ

8 1188
#ВИЧ #СПИД
В Липецкой области растёт заболеваемость ВИЧ

По итогам полугода отмечен рост на 17,9%.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в первом полугодии в нашем регионе зарегистрировано 165 случаев ВИЧ-инфекции, что на 17,9% выше аналогичного периода прошлого года, когда было отмечено 140 случаев. Местные жители составили 91% заболевших.

- Средний областной уровень заболеваемости значительно превышен в Грязинском, Данковском, Задонском, Становлянском, Усманском районах и в городе Ельце, - отмечают в Роспотребнадзоре. - Новые случаи регистрируются преимущественно в возрастной группе 30-39 лет и 40-49 лет. Наркотический путь инфицирования составил 25,7%, значительно вырос и преобладает половой путь (75,3%), женщины составили 36,4%, что является негативной тенденцией, связанной с риском распространения инфекции вне наркотического сообщества и перинатального инфицирования.
8 1188
#ВИЧ #СПИД

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

женщины составили 36,4%

3 минуты назад
т.е. среди гомосеков в основном СПИД распространяется. Это хорошо, нормальному мужику бояться нечего
ответить

Вот вам вывод.

12 минут назад
Эх, Грязи, От чего это всё, потому-то работы нет вообще. Где не осталось не каких предприятий и достойной зарплаты там и процветания этого.
ответить

Липчанин

16 минут назад
Кстати СПИД в России растёт устрашающими темпами.
ответить

.

34 минуты назад
Астра, интересно, а если бы СПИД передавался воздушно-капельным путем, и нужны были бы маски, дистанция, карантин для заболевших и т д, чтобы им не заразитсья, вы бы написали это свое сообщение? Или он сразу стал бы безобидным заболеванием, которым не стоит занимать умы?
ответить

Эх, Грязи

39 минут назад
В Грязинском средний уровень превышен. Не удивлён. Давалок безотказных здесь немеренно.
ответить

Астра

46 минут назад
Не может быть! Только ковид занимает умы наши...
ответить

Петро

48 минут назад
Со СПИДом хоть живут лет 15-20, а от ковида сразу ласты склеиваются
ответить

НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)

сегодня, 11:20
Ну, дык, все силы брошены на ковид...
ответить

Еще в рубрике

Быстро и без очереди: так теперь работает поликлиника при областной клинической больнице
#медицина
63
Быстро и без очереди: так теперь работает поликлиника при областной клинической больнице

05.08.2021 16:20

Общество
Телемедицина стала ближе к сердцу
#кардиология #телемедицина
10
Телемедицина стала ближе к сердцу

03.08.2021 17:00

Здоровье
95-летняя липчанка победила коронавирус
#коронавирус
107
95-летняя липчанка победила коронавирус

31.07.2021 08:57

Общество
В Липецкой области от COVID-19 за сутки умерли 7 человек
#коронавирус
69
В Липецкой области от COVID-19 за сутки умерли 7 человек

17.07.2021 11:08

Общество
В ковидных госпиталях региона стало на 400 коек больше
#коронавирус
17
В ковидных госпиталях региона стало на 400 коек больше

12.07.2021 10:28

Здоровье
«Сегодня у нас ноль умерших. Но в третью волну ковида мы обычно теряем одного-двух наших пациентов»
#коронавирус
48
«Сегодня у нас ноль умерших. Но в третью волну ковида мы обычно теряем одного-двух наших пациентов»

09.07.2021 13:27

Общество