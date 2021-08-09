В Липецкой области растёт заболеваемость ВИЧ

По итогам полугода отмечен рост на 17,9%.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в первом полугодии в нашем регионе зарегистрировано 165 случаев ВИЧ-инфекции, что на 17,9% выше аналогичного периода прошлого года, когда было отмечено 140 случаев. Местные жители составили 91% заболевших.



- Средний областной уровень заболеваемости значительно превышен в Грязинском, Данковском, Задонском, Становлянском, Усманском районах и в городе Ельце, - отмечают в Роспотребнадзоре. - Новые случаи регистрируются преимущественно в возрастной группе 30-39 лет и 40-49 лет. Наркотический путь инфицирования составил 25,7%, значительно вырос и преобладает половой путь (75,3%), женщины составили 36,4%, что является негативной тенденцией, связанной с риском распространения инфекции вне наркотического сообщества и перинатального инфицирования.