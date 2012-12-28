Кровавая ссора у грязинского бара: мать троих детей бутылкой обезобразила лицо женщины

И получила два года условно.

Грязинский городской суд приговорил 30-летнюю женщину к двум годам условного срока за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, с применением предмета, используемого в качестве оружия (по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ)Возле кафе «Соло-Гриль» на улице Коммунальной в Грязях подсудимая поссорилась с другой женщиной и ударила её стеклянной бутылкой в лоб. У той остались шрамы.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признал активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие трех малолетних детей, добровольное возмещение морального вреда.