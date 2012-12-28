Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
сегодня, 17:31
Кровавая ссора у грязинского бара: мать троих детей бутылкой обезобразила лицо женщины
И получила два года условно.
Возле кафе «Соло-Гриль» на улице Коммунальной в Грязях подсудимая поссорилась с другой женщиной и ударила её стеклянной бутылкой в лоб. У той остались шрамы.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признал активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие трех малолетних детей, добровольное возмещение морального вреда.
