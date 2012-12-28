Все новости
Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
Общество
Ночью в области звучала сирена: сбиты три БПЛА
Происшествия
Трагические покатушки на тюбингах обернулись тремя годами колонии-поселения
Происшествия
В Липецкой области «чёрные копатели» извлекли из земли 22 монеты и три перстня
Происшествия
Утром прохожие нашли на улице Краснознаменной труп пенсионерки
Происшествия
«Выходим из подъезда по доскам и кирпичам, вынося на руках детей»
Общество
Липецкая вечЁрка: признание в убийстве спустя 21 год, погибший в огне и что построят в Молодежном парке
Общество
На Казанском кладбище Ельца задержали вандала
Происшествия
9-летний мальчик попался на краже из дачного домика: он стащил роутер
Происшествия
«Мерседес» и «Датсун» столкнулись на Студёновской: пострадала женщина
Происшествия
Роман Ченцов: «Если бы я жил в «Елецком», то сказал бы спасибо за благоустройство»
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
Бензин снова дешевел в Липецкой области
Общество
Подростки катали с горки надгробие в тележке из супермаркета
Происшествия
Кровавая ссора у грязинского бара: мать троих детей бутылкой обезобразила лицо женщины
Происшествия
Липчане боятся упасть в раскопку энергетиков
Общество
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Культура
Ельчанка нашла в тележке магазина забытую сумку и присвоила её
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Циклон с северной Атлантики принесет в Липецкую область дожди и тепло
Погода в Липецке
Происшествия
821
сегодня, 17:31
5

Кровавая ссора у грязинского бара: мать троих детей бутылкой обезобразила лицо женщины

И получила два года условно.

Грязинский городской суд приговорил 30-летнюю женщину к двум годам условного срока за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, с применением предмета, используемого в качестве оружия (по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ)

Возле кафе «Соло-Гриль» на улице Коммунальной в Грязях подсудимая поссорилась с другой женщиной и ударила её стеклянной бутылкой в лоб. У той остались шрамы.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признал активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие трех малолетних детей, добровольное возмещение морального вреда.
конфликт
побои
0
0
5
1
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр Н.
22 минуты назад
От такой мамаши,какие же детки вырастут.
Ответить
Нонка
30 минут назад
Вот это мама-спаси Господи люди твоя...
Ответить
Маня- аблигация
35 минут назад
А пять детей позволяют безнаказанно замочить визави!
Ответить
ну как просто
35 минут назад
надо только признать свою вину и ты не понесёшь наказания. А то что другой человек получил сотрясение мозга и на всю жизнь с обезображеным лицом. Что там в баре забыла мать 3 детей, вместо семьи шатающаяся по барам.
Ответить
Сосед
38 минут назад
Хороша мамаша.
Ответить
