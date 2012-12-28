Шесть гектаров земли в Молодежном парке отдали под спорткомплексы, СПА, ресторан, гостиницу
22-летний водитель «Лады» выехал на встречку и врезался в грузовик: дело направлено в суд
Владимир Сериков: «По проекту бюджета на 2026 год в облсовет поступило около 80 предложений»
Липецкая вечЁрка: признание в убийстве спустя 21 год, погибший в огне и что построят в Молодежном парке
Происшествия
316
32 минуты назад
«Мерседес» и «Датсун» столкнулись на Студёновской: пострадала женщина
Вчера на дорогах области зарегистрированы еще 20 аварий, они обошлись без пострадавших.
По данным Госавтоинспекции, за минувшие сутки на дорогах области зарегистрированы еще 20 аварий, они обошлись без пострадавших.
«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 2539 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены пять водителей, за неиспользование ремней безопасности — 91. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 2214 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом», — сообщает автоинспекция.
0
0
0
0
0
Комментарии