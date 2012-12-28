«Мерседес» и «Датсун» столкнулись на Студёновской: пострадала женщина

Вчера на дорогах области зарегистрированы еще 20 аварий, они обошлись без пострадавших.



Вечером 19 ноября на улице Студёновской в Липецке столкнулись «Мерседес» с 21-летним водителем и «Датсун» под управлением 29-летней женщины. В аварии пострадала женщина-водитель, ее госпитализировали.По данным Госавтоинспекции, за минувшие сутки на дорогах области зарегистрированы еще 20 аварий, они обошлись без пострадавших.«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 2539 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены пять водителей, за неиспользование ремней безопасности — 91. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 2214 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом», — сообщает автоинспекция.