сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: любовь и нейросеть, на что липчане потратят 13-ю зарплату
Жителей и гостей города ждёт премьера спектакля, разговор о космических телах, местная легенда рока и соревнование больших сильных парней.
В Липецке заметно потеплеет, температура днём составит от +7 до +9 градусов. Но радость от погожего дня омрачит умеренный дождь.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. 9 Января, 1а, 7;
- ул. Елецкая, 8а, 10, 10/2, 10а;
- ул. Карьерная, 2;
- ул. Студеновская, 23б.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц 9 января, Елецкой, Карьерной, Лескова, Павлова.
Кроме того, с 10:00 до 13:00 в районе Сокола возможно снижение параметров давления холодной воды.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 обесточат:
- ул. 9-го Мая, 2, 4;
- ул. Прокатная, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21;
- ул. Суворов, 13, 15а;
- пл. Металлургов;
- пр-кт Мира, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44.
Пробки
По пятницам движение в городе особенно сложное. Палочкой-выручалочкой могут стать «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, способные подсказать, как объехать затор.
Сегодня всемирный день приветствий (World Hello Day).
Его придумали в 1973 году братья американцы Майкл и Брайен в разгар холодной войны, в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. Праздник задумывался в качестве протеста против усиления международной напряженности. Сейчас его отмечают уже в 180 странах мира. Это прекрасный повод для дружеских приветствий, радостных эмоций и хорошего настроения.
Кроме того, сегодня день воинской присяги в России и всемирный день телевидения (в Липецке, увы, отсутствует, как класс).
Фигаро
В 19:00 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) приглашает завершить рабочую неделю просмотром комедийного спектакля Безумный день, или Женитьба Фигаро» (16+).
Классический сюжет по пьесе П. де Бомарше о ловкаче Фигаро, который оставил с носом желающих расторгнуть его помолвку, а среди них и своего господина графа Альмавиву.
Премьера
В 18:00 в Государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) впервые покажут спектакль «Любовь среди роботов» (16+).
Авторы пьесы Л. Шеина, А. Смирнов ставят вопрос: что главнее – человеческие чувства или технологии? Два человека любят друг друга, но можно ли доверить любовь искусственному интеллекту?
Концерт
В 19:00 в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а, вход слева от касс) состоится концерт-квартирник липецкого музыканта Алексея Рысина (12+).
В аннотации исполнитель даже назван легендой липецкого рока. Это что ли как «Битлз»?
Фото vk.com/club227182169
Поэзия
В 16:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) начнётся литературно-музыкальная композиция «Спасибо, жизнь, что вновь приходит жизнь» (16+).
Вечер посвящён творчеству Роберта Рождественского, прозвучат многие его стихи.
Тайны небесных сфер
В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в буквальном смысле поговорят о высоком. Сторителл под названием «Кометы и метеорные потоки. Красота, мифы и опасность небесных странников» (12+).
Сила, силушка
В 11:00 в ФОК «Спортивный город» (ул. Титова, 8г) состоится главное спортивное событие недели - чемпионат и первенство ЦФО по пауэрлифтингу (6+).
Силачи из нескольких регионов будут соревноваться в жиме лёжа и классическом жиме. Несколько человек замахнутся и на рекорды – области, России, мира.
Вход свободный.
Работать меньше
55% липчан в опросе SuperJob заявили, что поддерживают введение 4-хдневной рабочей недели. Среди женщин поддержка даже выше – 57%, а молодёжь до 35 лет и вовсе в восторге от предложения, которое нравится 65%.
Похоже, мало кто задумывается, что сокращение рабочей недели автоматически повлечёт и снижение зарплаты на 20%. Против выступают лишь 25% опрошенных.
Правда, бизнес от этого не в восторге. 88% руководителей компаний отказались обсуждать проект. Однозначно высказались лишь 5% против сокращения, 2% - за.
13-я зарплата
47% работающих липчан рассчитывают на получение 13-й зарплаты. Мужчин среди них больше – 54%, женщин – 40%. Нет надежд по получение годового бонуса у 42% респондентов.
Больше всего же тех, кто ожидает получения годовых премий, среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц — 62%.
Дополнительную зарплату чаще всего планируют тратить на отпуска и путешествия, об этом заявили 18% опрошенных. 13% респондентов израсходуют деньги на закрытие кредитов и долгов. 11% — пустят финансы на нужды семьи, по 10% — на текущие расходы или ремонт. 8% горожан отложат годовые премии в сбережения. Еще 8% потратят тринадцатые зарплаты на подарки. 7% намерены потратить все деньги на себя. 3% оплатят с их помощью обучение, 2% — медицинские услуги.
Дорогие липчане! Доделываем дела на работе, готовимся к выходным и не прекращаем держать руку на информационном пульсе.
