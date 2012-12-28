Все новости
Общество
265
сегодня, 07:00
1

Сегодня в Липецке: любовь и нейросеть, на что липчане потратят 13-ю зарплату

Жителей и гостей города ждёт премьера спектакля, разговор о космических телах, местная легенда рока и соревнование больших сильных парней.

Дождь и тепло

В Липецке заметно потеплеет, температура днём составит от +7 до +9 градусов. Но радость от погожего дня омрачит умеренный дождь.

DSC001471.JPG

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. 9 Января, 1а, 7;
- ул. Елецкая, 8а, 10, 10/2, 10а;
- ул. Карьерная, 2;
- ул. Студеновская, 23б.

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц 9 января, Елецкой, Карьерной, Лескова, Павлова.

hk5mz26183llr0l27chs341f83yav1kj.jpg

Кроме того, с 10:00 до 13:00 в районе Сокола возможно снижение параметров давления холодной воды.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. 9-го Мая, 2, 4;
- ул. Прокатная, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21;
- ул. Суворов, 13, 15а;
- пл. Металлургов;
- пр-кт Мира, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44.

bhl5frhmv3sjl6qil1zkkbzbzoe1vs4g.JPG

Пробки

По пятницам движение в городе особенно сложное. Палочкой-выручалочкой могут стать «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, способные подсказать, как объехать затор.


Сегодня всемирный день приветствий (World Hello Day).

Его придумали в 1973 году братья американцы Майкл и Брайен в разгар холодной войны, в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. Праздник задумывался в качестве протеста против усиления международной напряженности. Сейчас его отмечают уже в 180 странах мира. Это прекрасный повод для дружеских приветствий, радостных эмоций и хорошего настроения.

1vhNKS0aacda8eLmh7g3cIU5HxZOYTs05Mq4VQSpHfV5oWQe8smoyzJAazA-ReEa04N3JJKkWIGOeT1-UbPAEOX5.jpg

Кроме того, сегодня день воинской присяги в России и всемирный день телевидения (в Липецке, увы, отсутствует, как класс).

Фигаро

В 19:00 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) приглашает завершить рабочую неделю просмотром комедийного спектакля Безумный день, или Женитьба Фигаро» (16+).

023rnfitcjcazdz6zvxxfsvf5guaww7i.jpg

Классический сюжет по пьесе П. де Бомарше о ловкаче Фигаро, который оставил с носом желающих расторгнуть его помолвку, а среди них и своего господина графа Альмавиву.

Премьера

В 18:00 в Государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) впервые покажут спектакль «Любовь среди роботов» (16+).

y287hhtzb1g2gbqw8443bafz2ftinkzv.jpg

Авторы пьесы Л. Шеина, А. Смирнов ставят вопрос: что главнее – человеческие чувства или технологии? Два человека любят друг друга, но можно ли доверить любовь искусственному интеллекту?

Концерт

В 19:00 в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а, вход слева от касс) состоится концерт-квартирник липецкого музыканта Алексея Рысина (12+).

В аннотации исполнитель даже назван легендой липецкого рока. Это что ли как «Битлз»?

cla33sSBJseqsczqWJdPJjWtPHwH98wjnjfnFz75IVkejtaa5SHwEIwtXcntMlZ8DJq7yTLIgb6sb4gT4KW7m2Jb.jpg

Фото vk.com/club227182169

Поэзия

В 16:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) начнётся литературно-музыкальная композиция «Спасибо, жизнь, что вновь приходит жизнь» (16+).

i.jpg

Вечер посвящён творчеству Роберта Рождественского, прозвучат многие его стихи.

Тайны небесных сфер

В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в буквальном смысле поговорят о высоком. Сторителл под названием «Кометы и метеорные потоки. Красота, мифы и опасность небесных странников» (12+).

1.png

Рассказчиком выступит Дмитрий Лавров, популяризатор астрономии, основатель сообщества «Astro_VRN».

Сила, силушка

В 11:00 в ФОК «Спортивный город» (ул. Титова, 8г) состоится главное спортивное событие недели - чемпионат и первенство ЦФО по пауэрлифтингу (6+).

Силачи из нескольких регионов будут соревноваться в жиме лёжа и классическом жиме. Несколько человек замахнутся и на рекорды – области, России, мира.

ufjf8o8yemle3du529p1250s3r7vslbu.jpg

Вход свободный.

Работать меньше

55% липчан в опросе SuperJob заявили, что поддерживают введение 4-хдневной рабочей недели. Среди женщин поддержка даже выше – 57%, а молодёжь до 35 лет и вовсе в восторге от предложения, которое нравится 65%.

_A10710812.jpg

Похоже, мало кто задумывается, что сокращение рабочей недели автоматически повлечёт и снижение зарплаты на 20%. Против выступают лишь 25% опрошенных.

Правда, бизнес от этого не в восторге. 88% руководителей компаний отказались обсуждать проект. Однозначно высказались лишь 5% против сокращения, 2% - за.

13-я зарплата

47% работающих липчан рассчитывают на получение 13-й зарплаты. Мужчин среди них больше – 54%, женщин – 40%. Нет надежд по получение годового бонуса у 42% респондентов.

Больше всего же тех, кто ожидает получения годовых премий, среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц — 62%.

0J2A0589 копия.jpg

Дополнительную зарплату чаще всего планируют тратить на отпуска и путешествия, об этом заявили 18% опрошенных. 13% респондентов израсходуют деньги на закрытие кредитов и долгов. 11% — пустят финансы на нужды семьи, по 10% — на текущие расходы или ремонт. 8% горожан отложат годовые премии в сбережения. Еще 8% потратят тринадцатые зарплаты на подарки. 7% намерены потратить все деньги на себя. 3% оплатят с их помощью обучение, 2% — медицинские услуги.

Дорогие липчане! Доделываем дела на работе, готовимся к выходным и не прекращаем держать руку на информационном пульсе. Следить за новостями сейчас просто: липчанам достаточно время от времени заходить на GOROD48. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас весьма информированным человеком. Наш сайт – своего рода информационный секретарь для жителей региона – оперативный и очень осведомлённый. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
Комментарии (1)

Лора
23 минуты назад
у нас 13-тую сделали с 2022 года до этого её не было очень приятно.
