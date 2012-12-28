Циклон с северной Атлантики принесет в Липецкую область дожди и тепло

На улице снова теплее обычного.



В ближайшие трое суток с приближением атмосферного фронта североатлантического циклона в Липецкой области пройдут небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде дождя — ночью 23 ноября местами с мокрым снегом.Среднесуточные температуры воздуха составят: 21 ноября — 2-4 градуса тепла, что на 5 градусов выше нормы, 22 ноября — 9-10 градусов тепла, что на 10-11 градусов выше нормы, 23 ноября — 3-4 градуса тепла, что на 3-4 градуса выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 ноября в Липецкой области облачно, ночью небольшие дожди, днем небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-восточный, ночью слабее, 5-10 м/сек, днем немного усилится, до 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью составит от -4 до +1 градусов, днем — от +5 до +10 градусов.В Липецке облачно, ночью небольшой, днем умеренный дождь. Температура ночью — от -1 до -3 градусов, днем — от +7 до +9 градусов.День 21 ноября стал самым теплым в Липецке в 1971 году, тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году — 23 градусов мороза.