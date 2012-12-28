Шесть гектаров земли в Молодежном парке отдали под спорткомплексы, СПА, ресторан, гостиницу
сегодня, 09:50
Трагические покатушки на тюбингах обернулись тремя годами колонии-поселения
Для 29-летней девушки они закончились серьезными травмами.
Напомним, в феврале этого года в Грязях на парковке возле торгового центра 25-летний водитель согласился прицепить тюбинг к своему автомобилю «ВАЗ-21101» и это закончилось трагически: при повороте сцепка тюбингов резко отклонилась от траектории движения, и 29-летняя девушка вылетела в металлический столб, ударившись о него головой.
Водитель вызвал скорую помощь и девушку госпитализировали. А вот автоинспекторам о случившемся он не сообщил, так как решил, что эта история не является ДТП. Этот факт затем квалифицировали как то, что виновник ДТП скрылся с места происшествия. Уголовное дело расследовала полиция.
По заключению экспертов, здоровью девушки был причинен тяжкий вред.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в результате водителя приговорили к трём годам колонии-поселения с лишением водительских прав на два года. Кроме того, в пользу потерпевшей c него взыскана компенсация морального вреда и материального ущерба в размере более 800 тысяч рублей.
Парень выслушал приговор за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места происшествия (по пункту «б» части второй статьи 264 УК РФ). В суде он признал вину.
