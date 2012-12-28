Все новости
Происшествия
1344
сегодня, 09:50
11

Трагические покатушки на тюбингах обернулись тремя годами колонии-поселения

Для 29-летней девушки они закончились серьезными травмами.

В Грязях вынесен приговор водителю, причинившему тяжкие телесные повреждения своей знакомой во время катания на тюбингах.

Напомним, в феврале этого года в Грязях на парковке возле торгового центра 25-летний водитель согласился прицепить тюбинг к своему автомобилю «ВАЗ-21101» и это закончилось трагически: при повороте сцепка тюбингов резко отклонилась от траектории движения, и 29-летняя девушка вылетела в металлический столб, ударившись о него головой.

Водитель вызвал скорую помощь и девушку госпитализировали. А вот автоинспекторам о случившемся он не сообщил, так как решил, что эта история не является ДТП. Этот факт затем квалифицировали как то, что виновник ДТП скрылся с места происшествия. Уголовное дело расследовала полиция.

По заключению экспертов, здоровью девушки был причинен тяжкий вред.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в результате водителя приговорили к трём годам колонии-поселения с лишением водительских прав на два года. Кроме того, в пользу потерпевшей c него взыскана компенсация морального вреда и материального ущерба в размере более 800 тысяч рублей.

Парень выслушал приговор за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места происшествия (по пункту «б» части второй статьи 264 УК РФ). В суде он признал вину.
ДТП
Сначала новые
Жаль
7 минут назад
Бедная девушка. Господа водители, думайте, хоть иногда, о том, что вы делаете. Да и девушка тоже могла бы не вести себя так легкомысленно. Ведь не ребёнок уже.
Ответить
Ага
17 минут назад
Ещё если бы отверстия в розетках побольше были бы...то дураков бы было бы поменьше.
Ответить
Может
32 минуты назад
Она сама виновата,у нас такая же песня в Сселках,школьницы цепляются на мотоциклетки,иногда сами рулят,и заезжают в забор на Фоке.Родителям пофиг.Никто им не разьясняет.
Ответить
Алкан ЛТЗ
37 минут назад
Губит людей не пиво...
Ответить
Илья
43 минуты назад
Жаль обоих, очень жаль. Хотели развлечься и так получилось, видно же что авто ехало не быстро но все равно такие игры привели к непоправимой беде.
Ответить
говроят
43 минуты назад
щас пить не в моде,в моде щас какой то зож
Ответить
Ирина
43 минуты назад
Молодцы так держать просто класс .
Ответить
Необходимо
52 минуты назад
чаще информировать о подобных случаях и о их последствиях, в целя предотвращения подобного. Вместо политической лапши на ТВ в прайм тайм показывать, разъяснять населению, как не стать жертвами мошенников и что делать, если это уже случилось. Школьников подростков водить на показательные суды, чтоб видели и осознавали, чем это все может закончится, что не бывает лёгких денег. Время суровое и необходимость в разъяснительной РАБОТЕ есть
Ответить
Алла
52 минуты назад
А её силой затащили на ватрушку? Несчастный случай, не более.
Ответить
Виктор
12 минут назад
Несчастный случай это когда поскользнулся и упал и то можно взыскать с управляшки а у девушки преступный сговор с водителем
Ответить
Если
56 минут назад
В 29 ума нет...то уже и не будет
Ответить
