Происшествия
12 минут назад
Менеджер восемь месяцев воровал у компании запчасти для сельхозтехники
Детали стоимостью в семь миллионов рублей он сбыл за полтора миллиона.
Оказалось, что кражами деталей занимался 31-летний бывший сотрудник компании.
«Установлено, что с января по август 2025 года подозреваемый создавал фиктивные товарные накладные на детали. Имея доступ к складу, он беспрепятственно забирал сельскохозяйственные запчасти и продавал их через сайт бесплатных объявлений», — рассказали в областном управлении МВД.
С продажи краденого мужчина заработал около 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо-крупном размере, бывшему менеджеру грозит до 10 лет лишения свободы.
