Происшествия
78
12 минут назад

Менеджер восемь месяцев воровал у компании запчасти для сельхозтехники

Детали стоимостью в семь миллионов рублей он сбыл за полтора миллиона.

Хлевенские полицейские раскрыли крупную кражу со склада предприятия по продаже деталей для сельхозтехники. Во время инвентаризации работники предприятия обнаружили недостачу на семь миллионов рублей. 

Оказалось, что кражами деталей занимался 31-летний бывший сотрудник компании.

«Установлено, что с января по август 2025 года подозреваемый создавал фиктивные товарные накладные на детали. Имея доступ к складу, он беспрепятственно забирал сельскохозяйственные запчасти и продавал их через сайт бесплатных объявлений», — рассказали в областном управлении МВД.

С продажи краденого мужчина заработал около 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо-крупном размере, бывшему менеджеру грозит до 10 лет лишения свободы.

кража
0
0
0
0
0

