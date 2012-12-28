9-летний мальчик попался на краже из дачного домика: он стащил роутер

За кражу предстоит ответить его родителям.



За сутки полицейские раскрыли кражу интернет-роутера из дачного домика жительницы Чаплыгина: оказалось, что его стащил 9-летний мальчик. Он признался в краже при опросе в присутствии родителей. Роутер у школьника изъят.«В отношении родителей юного чаплыгинца составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — сообщили в областном управлении МВД.Эта статья предполагает штраф в размере от 500 до 2000 рублей. Кроме того после установления обстоятельств кражи будет дана правовая оценка действиям ребенка.