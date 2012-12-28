Шесть гектаров земли в Молодежном парке отдали под спорткомплексы, СПА, ресторан, гостиницу
Происшествия
39 минут назад
9-летний мальчик попался на краже из дачного домика: он стащил роутер
За кражу предстоит ответить его родителям.
«В отношении родителей юного чаплыгинца составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — сообщили в областном управлении МВД.
Эта статья предполагает штраф в размере от 500 до 2000 рублей. Кроме того после установления обстоятельств кражи будет дана правовая оценка действиям ребенка.
