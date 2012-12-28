Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
За внешне прекрасной сталинкой 1952 года постройки — мерзость запустения
Общество
Хитрому водителю «Мерседеса» придётся раскошелиться
Общество
Через 21 год жительница Ельца призналась в убийстве подруги
Происшествия
В Липецкой области собирают замороженные грибы
Общество
Шесть гектаров земли в Молодежном парке отдали под спорткомплексы, СПА, ресторан, гостиницу
Общество
Ночью в области звучала сирена: сбиты три БПЛА
Происшествия
Отдавать кредиторам 149 миллионов рублей «Джапавто» оказалось нечем
Общество
«Лада» перевернулась после столкновения с «Хондой»: водителя доставали спасатели
Происшествия
Трагические покатушки на тюбингах обернулись тремя годами колонии-поселения
Происшествия
Вор дважды обокрал одну и ту же машину
Происшествия
Читать все
Трагические покатушки на тюбингах обернулись тремя годами колонии-поселения
Происшествия
Ночью в области звучала сирена: сбиты три БПЛА
Происшествия
Сегодня в Липецке: рок-хиты, бесплатная помощь юриста и самые высокие зарплаты ноября
Общество
9-летний мальчик попался на краже из дачного домика: он стащил роутер
Происшествия
Липчане переводят деньги своим друзьям, а те – мошенникам
Происшествия
56-летний тренер пожалел, что не мог сам выйти на паркет
Спорт
Утром прохожие нашли на улице Краснознаменной труп пенсионерки
Происшествия
«Выходим из подъезда по доскам и кирпичам, вынося на руках детей»
Общество
«Мерседес» и «Датсун» столкнулись на Студёновской: пострадала женщина
Происшествия
Ельчанин перевел мошенникам 1 263 000 рублей
Происшествия
Читать все
Общество
758
43 минуты назад
3

«Выходим из подъезда по доскам и кирпичам, вынося на руках детей»

В управляющей компании говорят, что заявку выполняют.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №1 по улице Левобережной. Они жалуются на ужасающее состояние своего дома. Из-за течи в подвале вода подступает вплотную к квартирам — из подъезда уже выходят на улицу по старым дверям, доскам и кирпичам, перенося через глубокую лужу детей. Зловонная вода из подъезда даже льётся на улицу. А в подъезде — воды и грязи по колено. Ударят морозы — будет каток.

Со слов жильцов, такая ситуация продолжается пять месяцев. В подъезде стоит непереносимая вонь. Детские велосипеды припаркованы в воде.



Дом обслуживает управляющая компания ЦКО «ЖИЛФОНДПРОЕКТ». Секретарь управляющей компании рассказала GOROD48, что письменных заявлений от жильцов дома к ним не поступало — но, возможно, они звонили в диспетчерскую.

В аварийной службе в свою очередь сообщили: из дома №1 по улице Левобережной есть две заявки. Одна — о засоре канализации в конкретной квартире и вторая — как раз по поводу течи канализации в подвале второй секции дома. Она поступила 18 ноября и переадресована в ЖЭК. Сейчас статус этой заявки — «Выполняется». На проведение работ отводится трое суток.


ЖКХ
0
0
4
0
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Макс
10 минут назад
Все заявки делайте через приложение госуслуги дом. Там дается три дня .если не выполняют прилетает им не слабо, со слов мастера ук с 11 района.
Ответить
Поле
13 минут назад
А в Бангладеше или там в других африканских странах, вообще хуже живут. А вы в могучей и великой живёте. Меньше жалуйтесь, больше гордитесь.
Ответить
( i )
41 минуту назад
в аварийку, которая со временем взыщет с УО.
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить