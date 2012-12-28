Шесть гектаров земли в Молодежном парке отдали под спорткомплексы, СПА, ресторан, гостиницу
«Выходим из подъезда по доскам и кирпичам, вынося на руках детей»
В управляющей компании говорят, что заявку выполняют.
Со слов жильцов, такая ситуация продолжается пять месяцев. В подъезде стоит непереносимая вонь. Детские велосипеды припаркованы в воде.
Дом обслуживает управляющая компания ЦКО «ЖИЛФОНДПРОЕКТ». Секретарь управляющей компании рассказала GOROD48, что письменных заявлений от жильцов дома к ним не поступало — но, возможно, они звонили в диспетчерскую.
В аварийной службе в свою очередь сообщили: из дома №1 по улице Левобережной есть две заявки. Одна — о засоре канализации в конкретной квартире и вторая — как раз по поводу течи канализации в подвале второй секции дома. Она поступила 18 ноября и переадресована в ЖЭК. Сейчас статус этой заявки — «Выполняется». На проведение работ отводится трое суток.
