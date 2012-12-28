Нашла в купюроприемнике 15 тысяч и тут же внесла их на свой счет

Жительница Усманского района обвиняется в краже денег пенсионерки.



Усманские полицейские отыскали женщину, которая 17 ноября присвоила деньги 68-летней пенсионерки.Оказалось, что владелица деньги вносила их на счет через банкомат, но не убедилась в завершении операции и ушла. Следом за ней к банкомату подошла 35-летняя женщина.«Она была очень удивлена деньгам из купюроприемника, однако, не предприняла мер по возврату денег, а внесла их на свой счет», — рассказали в областном управлении МВД.В содеянном женщина раскаялась, и уже вернула пенсионерке деньги. Тем не менее, возбуждено уголовное дело о краже.