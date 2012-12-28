Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
Происшествия
сегодня, 14:32
Нашла в купюроприемнике 15 тысяч и тут же внесла их на свой счет
Жительница Усманского района обвиняется в краже денег пенсионерки.
Оказалось, что владелица деньги вносила их на счет через банкомат, но не убедилась в завершении операции и ушла. Следом за ней к банкомату подошла 35-летняя женщина.
«Она была очень удивлена деньгам из купюроприемника, однако, не предприняла мер по возврату денег, а внесла их на свой счет», — рассказали в областном управлении МВД.
В содеянном женщина раскаялась, и уже вернула пенсионерке деньги. Тем не менее, возбуждено уголовное дело о краже.
