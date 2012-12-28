На шести улицах Липецка отключат холодную воду

А в районе Сокола давление холодной воды при подаче будет снижено.



21 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды останутся жители шести улиц, сообщили в компании.С 10:00 и до завершения работ отключат холодную воду в домах № 2 по улице Карьерной, №№ 1а, 7 по улице 9 Января, №№ 8а, 10, 10а, 10/2 по улице Елецкой, № 23б по улице Студеновской. Также не будет холодной воды у жителей частного сектора улиц Карьерной, Елецкой, 9 Января, Павлова, Лескова.Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Елецкая, 8а.Кроме того, из-за ремонтных работ возможно снижение параметров давления холодной воды в районе Сокола — ограничения продлятся с 10:00 до 13:00.Давление при подаче холодной воды будет снижено в домах, зданиях и помещениях №№ 1, вл. 1, 1 стр. 1, 1а, 1а стр. 1, 1а стр. 7, вл. 7, вл. 8а, вл. 8б, 9, 10 вл. 5, стр. 10б, 12, вл. 14а, вл. 33, 33 стр. 1, вл. 33 стр. 1, 111 по улице Клары Цеткин, №№ 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5а, 5б, 7а по улице Энгельса, №№ 1а, 1а корп. 2, 1б, 1в, 1в/2, стр. 1д, 1ж, стр. 1к, 2а, 2б, 2в, 3а стр. 1, 3а стр. 2, вл. 3б, вл. 4в, 4д, 6а, 6б, вл. 6в, 6г, 6е, 8а, 8б, стр. 8б, 10а, вл.10а, 10а стр. 1, 10б, вл. 31 по улице Римского-Корсакова, №№ 93а, 99, 99б, 101, 101а, 101/1, 102, 101б, вл. 103, 105 стр. 1 ,107д, 105/2, 105/1, 107в, 105а, 109, 109а, 111/1, 113г, 113в, 111г, 111д, 111 вл. 1, 111 вл. 2, 111 вл. 3, 109г, 109в, 111а, 111б, 111а стр. 1, 115б, 111в, стр. 115/3, стр. 115а/1, 115/7, 109д, вл. 109д, 109м, 109е, 113а, 113 стр. 1, 109к, 111, 111 лит. г, 111 стр. 4, 111 стр. 2, 117ж, 117д, 117г, 121б, 117е, 115/6115/4, 115ж, 121а, 117, 117в, 117а, 119, 119а, 119б, 119в, стр. 119е корп. 1, 126б, 127а, 128 стр. 1, вл. 129/2, вл. 129/3, вл. 129, вл. 129а, вл. 129/4, 128, 128 стр. 1, 131 стр. 1, 131а, стр. 131б, вл. 131в, вл. 130, 130, 130а стр. 1, 130а, вл. 133а, вл. 132/1, стр. 133б, 130б, вл. 130в, вл. 132, вл. 132а, вл. 134, 134а, 136, 136 стр. 1, 138, 140 по улице Ковалева, №№ 1, вл. 1, 1 стр. 1, 1/1, 1а, 1б, 1е, 1к, 1д, 1л, 2, 2б, 3, 3/2, 3/3, 3/4, 3а, 3б, 3б/1, 4, 5, 6, 8, 8а, 9в, 9а/1, 9а, 9, 9/1, 10, 13, 13а, 15 на площади Заводской, №№ 1а, 1а/1, 1а/2, 32, 32а, стр. 32 по улице Дружбы, №№ 2, 3, 4, 6, 8 по улице Франко, №№ 1, 1а, 2, 3 по улице Курако, №№ 1, 2, 3, 4 по улице Челюскинцев, №№ 1, 2, 3, 4 в переулке Больничном, №№ 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, стр. 4, 5, 6, 7, 10а, 11, 13, 15, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 41а, 41а корп. 1, 43, 45, 47 по улице 40 лет Октября, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на площади Константиновой, №№ 1, 2, 3, 5 по улице Кутузова, №№ 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 8, 8/1, 8г, 8д, 9, 9/1, 9/2, 10, 10а, 10б, 10в, 10г, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17, 17/1, 17/2, 17б, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 40, 43, 54, 56, 58, 60, 76, 78, 80, 82 по улице Ушинского, №№ 1, 1а, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 12а, 13, 14а по улице Газина, № 1 на площади Горскова, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7 по улице Аксакова, №№ 1, 3, 4 по улице Смыслова, № 7а по улице Брюллова, №№ 1а, 2, 4 по улице Мамина-Сибиряка, № 1а по улице Пожарского, №№ 1, 6 по улице Тамбовской, № 2 по улице Шоссейной, №№ 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 72, 74, 76 по улице Бородинской.С неудобствами также столкнутся жители частного сектора улиц Курчатова, Белорусской, Брюллова, Бардина, Курской, Доменщиков, Тульской, Шоссейной, Водной, Бедного, Минина, Пожарского, Лавочкина, Мешкова, Франко, Карбышева, Бородинской, Стасова, Литейной, Арсеньева, Васнецова, Семенова Тян-Шанского, Бабушкина, Богатырской, Пирогова, Брестской, Хабарова, Былинной, Кочеткова, Брусничной, Третьякова, Куйбышева, Сурикова, Радищева, Грибоедова, Свердлова, Сафонова, Энтузиастов, Высокой, Патриса Лумумбы, 1-ой Либкнехта, 2-ой Либкнехта, Ковалева, Производственной, Восточной, Гражданской, Северной, Свободный Сокол, Репина, Вильямса, Пархоменко, Добролюбова, Булавина, Цементников, Известковой, Энгельса, К. Цеткин, Баумана, переулков Уютного, Курчатова, Теплого, Чугунного, Ракетного, Болотникова, Ермака, Полтавского, Свободного.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.21 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 2, 4 по улице 9 Мая, №№ 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 по проспекту Мира, №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 по улице Прокатной, №№ 13, 15а по улице Суворова, обесточат площадь Металлургов.