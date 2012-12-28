11-летняя девочка пострадала при резком торможении автобуса

За сутки травмы в дорожных авариях получили два человека.





Днем 20 ноября в Липецке днем на улице Меркулова 46-летний водитель автобуса допустил падение 11-летней пассажирки. Девочка, как сообщает Госавтоинспекция, получила травмы. Ей потребовалась медицинская помощь.Еще одно ДТП с пострадавшим произошло вечером на улице 8 Марта: 46-летняя женщина за рулём «Рено» сбила 27-летнего мужчину. Его госпитализировали.Вчера на дорогах области зарегистрировано 21 столкновение автомобилей, эти аварии обошлись без пострадавших.