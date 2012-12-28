Все новости
Происшествия
784
сегодня, 10:07
5

11-летняя девочка пострадала при резком торможении автобуса

За сутки травмы в дорожных авариях получили два человека.

Днем 20 ноября в  Липецке днем на улице Меркулова 46-летний водитель автобуса допустил падение 11-летней пассажирки. Девочка, как сообщает Госавтоинспекция, получила травмы. Ей потребовалась медицинская помощь.

Еще одно ДТП с пострадавшим произошло вечером на улице 8 Марта: 46-летняя женщина за рулём «Рено» сбила 27-летнего мужчину. Его госпитализировали.

Vid_sleva_reno(2).jpg

Вчера на дорогах области зарегистрировано 21 столкновение автомобилей, эти аварии обошлись без пострадавших.

авария
ДТП
1
4
4
0
0

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Михаил
31 минуту назад
В наших автобусах не держаться нужно, а привязываться.
Ответить
Гостья
33 минуты назад
Такое ощущение, что многие липецкие водители до этого дрова возили. Педалями играют, как на пианино. Всю дорогу резко дергают автобус.
Ответить
Работник.
14 минут назад
А то что многие автобусы ездят на голой резине никого не волнует.А начальство говорит и так сойдет .
Ответить
Вообще
45 минут назад
Бардак с этими водилами, не со всеми, а процентов 30 нерадивых.
Ответить
телега с брёвнами
50 минут назад
Сейчас кто-то подумает, что не держалась. Вот я вчера крепко держалась двумя руками -- и то, чуть не уронил, и это без помех, а на остановке.
Ответить
