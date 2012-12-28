Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
Липецкая вечЁрка: труп на улице, наказание за покатушки на тюбинге и дело «черных копателей»
сегодня, 10:07
11-летняя девочка пострадала при резком торможении автобуса
За сутки травмы в дорожных авариях получили два человека.
Еще одно ДТП с пострадавшим произошло вечером на улице 8 Марта: 46-летняя женщина за рулём «Рено» сбила 27-летнего мужчину. Его госпитализировали.
Вчера на дорогах области зарегистрировано 21 столкновение автомобилей, эти аварии обошлись без пострадавших.
