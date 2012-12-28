Липецкая вечЁрка: труп на улице, наказание за покатушки на тюбинге и дело «черных копателей»

Сегодня, 20 ноября, на улице Краснознаменной нашли труп пожилой женщины, вынесен приговор водителю, из-за которого пострадала девушка на тюбинге, и полицейские рассказали о деле «чёрных копателей».