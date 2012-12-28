Все новости
Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
Общество
Ночью в области звучала сирена: сбиты три БПЛА
Происшествия
В Липецкой области «чёрные копатели» извлекли из земли 22 монеты и три перстня
Происшествия
Трагические покатушки на тюбингах обернулись тремя годами колонии-поселения
Происшествия
Утром прохожие нашли на улице Краснознаменной труп пенсионерки
Происшествия
«Выходим из подъезда по доскам и кирпичам, вынося на руках детей»
Общество
Подростки катали с горки надгробие в тележке из супермаркета
Происшествия
На Казанском кладбище Ельца задержали вандала
Происшествия
Роман Ченцов: «Если бы я жил в «Елецком», то сказал бы спасибо за благоустройство»
Общество
9-летний мальчик попался на краже из дачного домика: он стащил роутер
Происшествия
Роман Ченцов: «Если бы я жил в «Елецком», то сказал бы спасибо за благоустройство»
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
Бензин снова дешевел в Липецкой области
Общество
Подростки катали с горки надгробие в тележке из супермаркета
Происшествия
Кровавая ссора у грязинского бара: мать троих детей бутылкой обезобразила лицо женщины
Происшествия
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Культура
Ельчанка нашла в тележке магазина забытую сумку и присвоила её
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: труп на улице, наказание за покатушки на тюбинге и дело «черных копателей»
Общество
Циклон с северной Атлантики принесет в Липецкую область дожди и тепло
Погода в Липецке
Общество
316
сегодня, 20:25
1

Липецкая вечЁрка: труп на улице, наказание за покатушки на тюбинге и дело «черных копателей»

Сегодня, 20 ноября, на улице Краснознаменной нашли труп пожилой женщины, вынесен приговор водителю, из-за которого пострадала девушка на тюбинге, и полицейские рассказали о деле «чёрных копателей».

Сегодня утром на улице Краснознаменной прохожие нашли труп пенсионерки. Ее уже опознали — это 88-летняя местная жительница.

Несмотря на то, что на ее теле не было внешних признаков насильственной смерти, полицейские все же начали доследственную проверку обстоятельств гибели липчанки.

«Родным сил, женщина пожила хоть, но прощаться с родными тяжело. Хоть 20, хоть 100 им», — написала Тетка.

«Можно позавидовать — прожила нормально, а что не дома — это ж здорово, на своих ногах до последнего, а не в кровати недвижимой», — считает 65+.

На Казанском кладбище Ельца рабочие застали мужчину, который прямо на их глазах таскал надгробия, оградки, таблички, кресты с могил и бросал на дорогу.

Странного гражданина задержали.

Школьники в расчете на «лайки» покатали с горки надгробие в тележке из супермаркета и выложили в сеть. Вместо «улучшения контента», оказались в полиции.

В Грязях вынесен приговор 25-летнему водителю, который катал знакомых тюбинге.


В минувшем феврале он прицепил два тюбинга к своему автомобилю. При повороте сцепка ватрушек резко отклонилась от траектории движения, и 29-летняя девушка вылетела головой в металлический столб.

Водитель тут же вызвал скорую помощь, но не полицию, подумав, что это происшествие не считается ДТП. Позже его действия квалифицировали, как оставление места аварии.

Водителя приговорили к трём годам колонии-поселения с лишением водительских прав на два года. Кроме того, в пользу потерпевшей c него взысканы более 800 тысяч рублей.

Молодой мужчина признал свою вину. А комментаторы GOROD48 в ней сильно засомневались.

«А её силой затащили на ватрушку? Несчастный случай, не более», — удивилась Алла.

«Жаль обоих, очень жаль. Хотели развлечься и так получилось, видно же что авто ехало не быстро, но все равно такие игры привели к непоправимой беде», — написал Илья.

«Может, она сама виновата, у нас такая же песня в Сселках, школьницы цепляются на мотоциклетки, иногда сами рулят, и заезжают в забор на Фоке. Родителям пофиг. Никто им не разъясняет», — уверен комментатор.

«Бедная девушка. Господа водители, думайте, хоть иногда, о том, что вы делаете. Да и девушка тоже могла бы не вести себя так легкомысленно. Ведь не ребёнок уже», — добавил Жаль.

«Парень виноват только в одном, что согласился прокатить девушку. Никто даже и предположить с мог, что так получится. А тут судьба распорядилась так», — считает Лола.

«Виновны оба. Но автомобиль — средство повышенной опасности, и водители обязаны про это помнить всегда», — резюмировала Бабка Первая.

У села Октябрьское Усманского района больше года орудовали «черные копатели». 39-летний мужчина и 36-летня женщина с помощью металлоискателя искали археологические предметы. Пара достала из земли 22 монеты и три перстня, при этом они нарушили культурный слой, ориентировочно датирующийся XVII–XVIII веками. Возбуждено уголовное дело по статье УК «Поиск и изъятие археологических предметов без разрешения». Находки у пары изъяты.

«Если бы они не нашли, никто бы не искал, так и сгнили бы в земле!», — считает Дед.

«Как трактором распахивать, так ничего страшного. А как прошелся с металликом по этому же полю, так нарушил культурный слой! Маразм!», — удивился Лесник.

Жители дома № 2 по улице Островского едва не стали обладателями золотого песка. Он струился вместе с водой прямо из кранов.



Однако сотрудники компании «РВК-Липецк» предположили, что на снимках или ионообменная смола из фильтра умягчения воды, который располагается в инженерных коммуникациях квартиры, или содержимое внутридомовой сети. 

Только-только зима начала заявлять свои права, как осень вновь вернулась. Завтра , в Липецке, по прогнозам синоптиков, от +7 до +9 градусов. Это близко к рекордным значениям 1971 года, когда в городе было +11. 

И не забудьте завтра зонт, днем ожидаются умеренные дожди.
вечЁрка
труп
ДТП
черные копатели
1
0
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Электорат
38 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
Ответить
