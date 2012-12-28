Липецкая вечЁрка: признание в убийстве спустя 21 год, погибший в огне и что построят в Молодежном парке
Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
В Липецкой области «чёрные копатели» извлекли из земли 22 монеты и три перстня
Официальный представитель МВД России Ирина Волк прокомментировала уголовное дело о незаконном поиске и изъятии археологических предметов, повлекших нарушение культурного слоя.
По данным следствия, в 2024-2025 годах пара с помощью металлоискателя находила у села Октябрьское Усманского района археологические предметы. Мужчина и женщина не имели специального разрешения на раскопки, а их действия вызвали повреждение культурного слоя. По закону на археологические раскопки необходимо разрешение территориального органа Министерства культуры России на основании заключения Российской академии наук.
Сегодня это уголовное дело прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она рассказала, что подозреваемые достали из земли 22 монеты и три перстня и нарушили культурный слой, ориентировочно датирующийся XVII-XVIII веками. Монеты и перстни, металлоискатель и другие улики изъяты.
По делу назначен ряд экспертиз и исследований. Преступление было выявлено УФСБ России по Липецкой области.
