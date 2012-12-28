Все новости
За внешне прекрасной сталинкой 1952 года постройки — мерзость запустения
Общество
Хитрому водителю «Мерседеса» придётся раскошелиться
Общество
В Липецкой области собирают замороженные грибы
Общество
Ночью в области звучала сирена: сбиты три БПЛА
Происшествия
Трагические покатушки на тюбингах обернулись тремя годами колонии-поселения
Происшествия
Утром прохожие нашли на улице Краснознаменной труп пенсионерки
Происшествия
Вор дважды обокрал одну и ту же машину
Происшествия
Липецкая вечЁрка: признание в убийстве спустя 21 год, погибший в огне и что построят в Молодежном парке
Общество
В Липецкой области температура снова стремится вверх
Погода в Липецке
В районах Тракторного и Сокола отключат холодную воду
Общество
Трагические покатушки на тюбингах обернулись тремя годами колонии-поселения
Происшествия
«Выходим из подъезда по доскам и кирпичам, вынося на руках детей»
Общество
Липчане переводят деньги своим друзьям, а те – мошенникам
Происшествия
Утром прохожие нашли на улице Краснознаменной труп пенсионерки
Происшествия
В Липецкой области «чёрные копатели» извлекли из земли 22 монеты и три перстня
Происшествия
«Мерседес» и «Датсун» столкнулись на Студёновской: пострадала женщина
Происшествия
Ельчанин перевел мошенникам 1 263 000 рублей
Происшествия
На Казанском кладбище Ельца задержали вандала
Происшествия
«Не все то золото, что блестит»: ресурсники развеяли мечты жителей улицы Островского
Общество
Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
Общество
Происшествия
1383
сегодня, 12:27
9

В Липецкой области «чёрные копатели» извлекли из земли 22 монеты и три перстня

Официальный представитель МВД России Ирина Волк прокомментировала уголовное дело о незаконном поиске и изъятии археологических предметов, повлекших нарушение культурного слоя.

В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины и 36-летней женщины по статье УК «Поиск и изъятие археологических предметов без разрешения».

По данным следствия, в 2024-2025 годах пара с помощью металлоискателя находила у села Октябрьское Усманского района археологические предметы. Мужчина и женщина не имели специального разрешения на раскопки, а их действия вызвали повреждение культурного слоя. По закону на археологические раскопки необходимо разрешение территориального органа Министерства культуры России на основании заключения Российской академии наук.

Сегодня это уголовное дело прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она рассказала, что подозреваемые достали из земли 22 монеты и три перстня и нарушили культурный слой, ориентировочно датирующийся XVII-XVIII веками. Монеты и перстни, металлоискатель и другие улики изъяты.

По делу назначен ряд экспертиз и исследований. Преступление было выявлено УФСБ России по Липецкой области.
археология
1
0
0
2
4

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Савелий
16 минут назад
ФСБ не даром хлеб едят. Такое преступление выявили!
Ответить
То же мне
32 минуты назад
Нашли кого ловить. Беззащитных местных жителей. Сейчас ещё наказание назначат. А кто-то миллиардами ворует и хоть бы что… вот такая у нас система в стране.
Ответить
Липчанин
43 минуты назад
Отличная новость!
Ответить
гость
55 минут назад
В 2020 году опубликовали приказ президента, в соответствии с которым Ирине Волк присвоили звание генерал-майора.
Ответить
Фокс
59 минут назад
Язык мой-враг мой. Нашёл - молчи, и потерял - молчи
Ответить
Садовод
сегодня, 13:00
Клад всегда получает раджа
Ответить
Ельцин
сегодня, 12:58
Зато по Ren tv показывают , как стать миллионером при помощи металлоискателя.
Ответить
Дормидонт Телогрейкин.
сегодня, 12:54
Сам не ам - и другим не дам! Почему губозакатку для Волчици не нашли?
Ответить
Может
сегодня, 12:51
Не там ищите черных копателей?Искать надо там,кто выкачивает наши ресурсы и продаёт за границу,а с нас три шкуры хотят снять.
Ответить
