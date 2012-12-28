Подростки катали с горки надгробие в тележке из супермаркета

Школьники рассчитывали на «лайки», а оказались в полиции.

В Липецке сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних нашли 15-летнего и 16-летнего подростков, которые катали надгробие в тележке из супермаркета по улицам города. В соцсетях выложили ролик, на котором школьники погрузили в тележку надгробие с памятником, а потом пустили с горки — на скорости тележка упала вместе с надгробием.«Несовершеннолетние доставлены в отдел полиции. Они пояснили, что нашли памятник за гаражами, а видео публиковали «ради контента», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Отвечать за несмешной контент пришлось родителям: в отношении них составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».Продолжается проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.