Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
Липецкая вечЁрка: признание в убийстве спустя 21 год, погибший в огне и что построят в Молодежном парке
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Происшествия
60
7 минут назад
Подростки катали с горки надгробие в тележке из супермаркета
Школьники рассчитывали на «лайки», а оказались в полиции.
«Несовершеннолетние доставлены в отдел полиции. Они пояснили, что нашли памятник за гаражами, а видео публиковали «ради контента», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Отвечать за несмешной контент пришлось родителям: в отношении них составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Продолжается проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
0
0
0
1
0
Комментарии