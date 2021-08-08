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Более 30 человек застряли на канатной дороге в Армении из-за молнии
Застрявших людей пришлось эвакуировать спасателям
В Армении канатная дорога «Крылья Татева» остановилась из-за отключения электроэнергии, в результате чего более 30 туристов повисли в кабинках в воздухе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.
Всех туристов эвакуировали сотрудники Сюникского областного управления спасательной службы МЧС. В одной из двух остановившихся кабин находилось 20-22 человека, в другой - 10-15.
По предварительным данным, причиной остановки канатной дороги мог послужить удар молнии. «Крылья Татева» является самой длинной в мире пассажирской канатной дорогой маятникового типа. Ее длина — 5,7 километра, самая высокая точка — 330 метров, путь в одном направлении из села Алидзор в знаменитый средневековый Татевский монастырь занимает 11 минут.
Всех туристов эвакуировали сотрудники Сюникского областного управления спасательной службы МЧС. В одной из двух остановившихся кабин находилось 20-22 человека, в другой - 10-15.
По предварительным данным, причиной остановки канатной дороги мог послужить удар молнии. «Крылья Татева» является самой длинной в мире пассажирской канатной дорогой маятникового типа. Ее длина — 5,7 километра, самая высокая точка — 330 метров, путь в одном направлении из села Алидзор в знаменитый средневековый Татевский монастырь занимает 11 минут.