В России

сегодня, 21:11

Более 30 человек застряли на канатной дороге в Армении из-за молнии

127

Застрявших людей пришлось эвакуировать спасателям

В Армении канатная дорога «Крылья Татева» остановилась из-за отключения электроэнергии, в результате чего более 30 туристов повисли в кабинках в воздухе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Всех туристов эвакуировали сотрудники Сюникского областного управления спасательной службы МЧС. В одной из двух остановившихся кабин находилось 20-22 человека, в другой - 10-15.

По предварительным данным, причиной остановки канатной дороги мог послужить удар молнии. «Крылья Татева» является самой длинной в мире пассажирской канатной дорогой маятникового типа. Ее длина — 5,7 километра, самая высокая точка — 330 метров, путь в одном направлении из села Алидзор в знаменитый средневековый Татевский монастырь занимает 11 минут.
127

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Самарской области жителей вакцинируют на дому неизвестным веществом
В Самарской области жителей вакцинируют на дому неизвестным веществом

59 минут назад

В России
Боксера Аветисяна за разбойное нападение на мужчину
Боксера Аветисяна за разбойное нападение на мужчину

сегодня, 21:30

В России
На юге Украины выпал снег
На юге Украины выпал снег

сегодня, 13:33

В России
В Госдуме прокомментировали предложение об увеличении рабочей недели
В Госдуме прокомментировали предложение об увеличении рабочей недели

сегодня, 13:27

В России
Цены на кофе могут рекордно вырасти
1
Цены на кофе могут рекордно вырасти

сегодня, 13:02

В России
В ДТП с автобусом в Турции погибли 14 человек
В ДТП с автобусом в Турции погибли 14 человек

сегодня, 12:46

В России