«Металлург» опять лишился очков из-за арбитров?

Липчане дали бой волгоградскому «Ротору», но уступили с минимальным счётом.

Обидное поражение на своём поле потерпели липецкие футболисты, которые по игре не были сильно хуже волгоградского «Ротора», но уступили с минимальным счётом – 0:1.Волгоградцы еще весной этого года выступали в Премьер-Лиге, в то время, как «Металлург» тогда выбивался из второго дивизиона – конечно, гости были явными фаворитами, но липчане на глазах более 2 тысяч своих болельщиков сумели дать бой.«Металлург» даже мог забить уже в дебюте матча, однако Николай Иванников в ближнем бое не сумел переиграть вратаря гостей Игоря Обухова.«Сталевары» позволили «Ротору» за весь первый тайм создать лишь один опасный момент у наших ворот, поэтому не удивительно, что главный тренер гостей знаменитый в прошлом футболист сборной России Дмитрий Хохлов уже в перерыве сделал две замены, выпустив, в частности, будущего героя матча Андреа Чуканова.«Ротор» активизировался. В одном эпизоде липчан спасла только чудесная реакция вратаря Максима Матюши. Но и «Металлург» лихо огрызнулся: выведенный Александром Кутьиным на ударную позицию Артур Арустамян был обязан забивать, но не попал в ближний угол.Роковой для липчан стала 66-я минута. Чуканов словно подтвердил правоту своих креативных родителей, назвавших ребёнка итальянским именем: Андреа сделал такую кручёную подачу в штрафную, что она превратилась в удар. Мяч с отскоком от газона прошмыгнул в дальний угол мимо перчаток Матюши – 0:1.Липчане могли спасти игру. Главный тренер Сергей Машнин, как будто по команде «свистать всех наверх» выпустил на поле всех имеющихся атакующих игроков, в том числе экс-капитана столичного «Чертаново» и бывшего полузащитника «Ротора» Юрия Завезёна, пополнившего команду буквально накануне. Душой атак был Андрей Овчинников, который на последних минутах чуть не сравнял счёт дальним ударом , однако всего лишь угловой.А за полторы минуты до финального свистка гости явно сбили в своей штрафной нашего форварда Руслана Ахвледитани, однако арбитр Артур Фёдоров из Петрозаводска просмотрел нарушение. Липчане ринулись спорить, но добились лишь желтой карточки для негодовавшего больше всех Овчинникова.После игры инспектор Виктор Клепиков из Екатеринбурга много раз просмотрел видеоповтор, но не стал давать оценок по горячим следам, сказав лишь, что выгораживать Фёдорова не будет.Отметим, что всего за 5 туров «Металлург» дважды пострадал от решений арбитров. В прошлой домашней игре ещё в Химках с тольяттинским «Акроном» на последних минутах арбитр не назначил пенальти в ворота соперников за явную игру рукой. Судье поставили неудовлетворительную оценку за работу, но нам от этого не легче: тогда ушла явная победа, сейчас, возможно – ничья.Следующий матч «сталевары» проведут через неделю, 14 августа, в Набережных Челнах с «КамАЗом».

«Металлург» - «Ротор» (Волгоград) – 0:1 (0:0)

Гол: Чуканов, 66 – 0:1.

«Металлург»: 13. Матюша. 2. К.Титов, 29. Е. Фролов (к). 33. А.Белов. 3. М.Сазонов, 15. Р.Шаповалов, 20. Войдель, 25. Д.Поярков. 7.А.Арустамян, 17. Н. Иванников. 48. Кутьин.

«Ротор»: 96. И.Обухов. 28. Байрыев. 4. Беришвили. 22. Дудиев (9. Чуканов, 46). 14. Ф.Первушин. 13. С.Макаров (к). 8. Махатадзе (Слепов,46). 7. Кипиани. 77. Ташаев. 20. Школик. 99. А.Щеткин.

Предупреждён: Овчинников, 88.

Судьи: А.Фёдоров (Петрозаводск), А.Кужлев (Московскаяобл.). М.Белокур (Находка). Инспектор В.Клепиков (Екатеринбург). Делегат И. Егоров (Москва).

8 августа. Липецк. Стадион «Металлург». 2 200 зрителей.