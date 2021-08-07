Коронавирус
51 минуту назад
В Липецкой области за сутки выявили 238 случаев COVID-19, 7 человек умерли
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Для сравнения: 7 августа 2020 года врачи зафиксировали 19 новых случаев коронавирусной инфекции.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 238 новых случаев COVID-19, семь человек умерли, 184 человека вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 41 410 случаев COVID-19, выздоровели 35 532 человека, умерли 1 202 человека.
В России за сутки выявлены 22 320 случаев COVID-19, выздоровели 19 485 человек, умерли — 793 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 6 424 884 случая COVID-19, выздоровели 5 739 838 человек, умерли — 164 094 человека.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 41 410 случаев COVID-19, выздоровели 35 532 человека, умерли 1 202 человека.
В России за сутки выявлены 22 320 случаев COVID-19, выздоровели 19 485 человек, умерли — 793 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 6 424 884 случая COVID-19, выздоровели 5 739 838 человек, умерли — 164 094 человека.
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