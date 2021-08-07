Коронавирус

51 минуту назад

В Липецкой области за сутки выявили 238 случаев COVID-19, 7 человек умерли

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#коронавирус
В Липецкой области за сутки выявили 238 случаев COVID-19, 7 человек умерли

Для сравнения: 7 августа 2020 года врачи зафиксировали 19 новых случаев коронавирусной инфекции.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 238 новых случаев COVID-19, семь человек умерли, 184 человека вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 41 410 случаев COVID-19, выздоровели 35 532 человека, умерли 1 202 человека.

В России за сутки выявлены 22 320 случаев COVID-19, выздоровели 19 485 человек, умерли — 793 человека.

С начала эпидемии в стране выявили 6 424 884 случая COVID-19, выздоровели 5 739 838 человек, умерли — 164 094 человека.
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#коронавирус

Комментарии (11)

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Нетерпеливый липчанин

19 минут назад
Когда уже непривитых начнут выселять из страны? Я уже чемоданы собрал...
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Бари Алибасов

20 минут назад
Говорят, Газманов пишет песню: "Москва! Звенят антитела!.."
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Бизнесмен Володя

22 минуты назад
Акция: купи сертификат о вакцинации и получи в подарок скидочный купон на ритуальные услуги.
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Директор кладбища

26 минут назад
Тоха Пупырышкин, ну да, бизнес попер! Теперь вот планирую купить себе виллу и яхту на Лазурном берегу
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Любопытный липчанин

28 минут назад
Может ли отечественная вакцина считаться эффективной, если человека привили, а он за Единую Россию всё равно голосовать не хочет?
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Тоха Пупырышкин

31 минуту назад
Повезло ритуальщикам , каждый день умирают люди... Я, представляю, сколько они зарабатывают в день , вот где надо работать !!
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Семе́н Семе́ныч

32 минуты назад
У сторонников и противников обязательной вакцинации есть одна общая черта: и те и другие уверены, что в итоге все дебилы вымрут.
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Гость

33 минуты назад
Химик Гриша, гаджет есть? Уже давно "чипировали"))
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Иванов-Затербунский

34 минуты назад
Прививочники, антипрививочники, не ссорьтесь. У нашего правительства есть надежное, эффективное и главное, проверенное средство борьбы с короновирусом - выборы. Подожите сентября и можно будет толпой, без куар-кодов и масок идти голосовать. И все будут полностью здоровы. А некоторые еще и из мертвых восстанут, чтобы подпись поставить.
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Элеонора Пантелеевна

36 минут назад
Какие времена настали! Посмотрела, а у меня масок больше, чем трусов.
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