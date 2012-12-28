Скоро в школу: для липчан работает «горячая линия» по качеству и безопасности детских товаров

«Горячая линия» по товарам для детей и школьным принадлежностям будет работать до 4 сентября.

В преддверии нового учебного года и до 4 сентября в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области открыта «горячая линия», в рамках которой специалисты проконсультируют по вопросам качества и безопасности детских товаров, в том числе одежды, обуви, игрушек, одежды для школы, канцелярских товаров, детского питания. «Горячая линия» работает с понедельника по четверг с 09:00 до 16:00, в пятницу с 09:00 до 14:00.Звонить можно в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области в отдел защиты прав потребителей по телефонам: 30-88-69, 30-88-03, в отдел санитарного надзора (гигиена питания): 30-88-30, 30-88-25, в Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный), в территориальные отделы Роспотребнадзора в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском районах: (код 47467) 2-07-78, 2-66-65, в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском районах (код 47471) 2-14-21, 2-11-41, в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах: (код 47465) 6-23-90, 6-24-62, в Грязинском, Добринском, Усманском районах: (код 47461) 2-10-77, 2-44-12, в Лебедянском, Краснинском районах: (код 47466) 5-24-57, 5-24-55.