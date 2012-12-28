Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
24-летний липчанин жестоко избил сотрудников магазина из-за кофе и жвачки
Происшествия
Цены на бензин скакнули вверх
Экономика
Машина поехала в гараже во время ремонта: мужчину придавило к стене
Происшествия
Над обновленным монументом на площади Героев в Липецке будет чистое небо
Общество
Фотография в телефоне довела 23-летнего липчанина до суда
Происшествия
Получившая отсрочку наказания за наркотики молодая мать наступила на те же грабли
Происшествия
Липецкая вечЁрка: исповедь жены депутата, 19-килограммовая опухоль и ремонт памятника
Общество
26-летняя женщина-водитель улетела в подсолнечное поле
Происшествия
В районе Ссёлок — огромные запасы песка, а Тербунов — воды
Общество
Мусорный бункер загорелся на грузовике
Происшествия
Читать все
Пенсионерка забыла в открытой машине ключи: «Ладу» тут же угнали
Происшествия
59-летняя ельчанка перевела мошенникам почти миллион рублей
Происшествия
Больше не на «М»: у жителей липецкого анклава появился переход через железнодорожные пути
Общество
В Липецке ищут подрядчиков для капремонта 49-й и 51-й школ
Общество
Липчане активно пользуются бесплатным Wi-Fi от НЛМК в городских парках
НЛМК Live
В Липецкой области безработица среди женщин выше
Экономика
Три долгостроя в Военном городке доведет до ума и продаст госкорпорация ДОМ.РФ
Общество
Жители части улиц Липецка остались без света
Общество
Эксперты проверяют несущую способность лестницы-«заброшки» у педуниверситета
Общество
Трое из шести беглецов из колонии пытались обжаловать приговор
Происшествия
Читать все
Происшествия
373
сегодня, 14:35

Трое из шести беглецов из колонии пытались обжаловать приговор

Но Липецкий областной суд оставил его без изменения.

Трое из шести сбежавших 25 октября прошлого года из колонии №2 заключённых пытались обжаловать приговор: один просил смягчить наказание, а двое, не оспаривая факт побега, отрицали, что он был совершен по предварительному сговору. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Липецкий областной суд оставил без изменения приговор по части второй статьи 313 УК РФ – побег из мест лишения свободы, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Напомним, приговором Правобережного суда одному беглецу было назначено 6 лет лишения свободы, второму — 12 лет 6 месяцев, третьему — 8 лет 6 месяцев, четвертому — 5 лет, пятому — 4 года 6 месяцев, шестому — 6 лет. Четверо будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, двое — в исправительной колонии общего режима.

«Судом первой инстанции установлено, что шестеро заключенных исправительной колонии №2 выкопали тоннель протяженностью почти 40 метров, через который 25 октября 2024 года сбежали из исправительного учреждения. Каждому из них судом было назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима на сроки от 4,5 до 12,5 лет с учетом неотбытых ранее сроков наказания», — добавляют в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Уже на следующий день после побега — 26 октября пятеро его участников были задержаны. Парвозбек Таробаев и Даврон Джабборов при задержании у трассы М-4, где они ждали вызванного через «Бла-бла-кар» водителя, пытались убежать: полицейский произвел несколько выстрелов из травматического оружия и прострелил бедро одному из беглецов. Шестого беглеца — Тургуна Абдуллаева задержали только 6 ноября.

Экс-сотрудники колонии осуждены за халатность, приведшую к побегу заключенных: четыре бывших сотрудника были оштрафованы на сумму от 70 до 100 тысяч рублей с запретом занимать должности в уголовно-исполнительной системе сроком от 1 до 2 лет.
побег
0
0
1
1
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить