Происшествия
сегодня, 14:35
Трое из шести беглецов из колонии пытались обжаловать приговор
Но Липецкий областной суд оставил его без изменения.
Липецкий областной суд оставил без изменения приговор по части второй статьи 313 УК РФ – побег из мест лишения свободы, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Напомним, приговором Правобережного суда одному беглецу было назначено 6 лет лишения свободы, второму — 12 лет 6 месяцев, третьему — 8 лет 6 месяцев, четвертому — 5 лет, пятому — 4 года 6 месяцев, шестому — 6 лет. Четверо будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, двое — в исправительной колонии общего режима.
«Судом первой инстанции установлено, что шестеро заключенных исправительной колонии №2 выкопали тоннель протяженностью почти 40 метров, через который 25 октября 2024 года сбежали из исправительного учреждения. Каждому из них судом было назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима на сроки от 4,5 до 12,5 лет с учетом неотбытых ранее сроков наказания», — добавляют в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
Уже на следующий день после побега — 26 октября пятеро его участников были задержаны. Парвозбек Таробаев и Даврон Джабборов при задержании у трассы М-4, где они ждали вызванного через «Бла-бла-кар» водителя, пытались убежать: полицейский произвел несколько выстрелов из травматического оружия и прострелил бедро одному из беглецов. Шестого беглеца — Тургуна Абдуллаева задержали только 6 ноября.
Экс-сотрудники колонии осуждены за халатность, приведшую к побегу заключенных: четыре бывших сотрудника были оштрафованы на сумму от 70 до 100 тысяч рублей с запретом занимать должности в уголовно-исполнительной системе сроком от 1 до 2 лет.
