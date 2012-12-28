Сегодня в Липецке: большой спортивный праздник, работодатели не видят разницы между магистрами и бакалаврами
Экономика
67
сегодня, 17:06
4
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
57,8 миллиарда рублей составил объем платных услуг населению в Липецкой области в январе-июне — по сравнению с тем же периодом прошлого года в сопоставимых ценах траты выросли всего на 1,5%, сообщает Липецкстат.
Непосредственно на бытовые услуги липчане потратили за полгода 8,5 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 0,9% выше прошлогоднего. Здесь 31% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 21% — ремонт и строительство жилья и других построек, 12% — парикмахерские и косметические услуги, 11% приходилось на ритуальные услуги.
2
0
0
0
0
Комментарии (4)