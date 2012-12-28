Все новости
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%

57,8 миллиарда рублей составил объем платных услуг населению в Липецкой области в январе-июне — по сравнению с тем же периодом прошлого года в сопоставимых ценах траты выросли всего на 1,5%, сообщает Липецкстат. 

Услуги жилищно-коммунального хозяйства традиционно остаются на первом месте среди всех трат, на них пришлось 31%. На бытовые услуги липчане израсходовали 15% всего объема. На услуги связи и транспортные доля расходов оказалась одинаковой — по 13%, на медицинские услуги было потрачено 12% от всего объема. 

Непосредственно на бытовые услуги липчане потратили за полгода 8,5 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 0,9% выше прошлогоднего. Здесь 31% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 21% — ремонт и строительство жилья и других построек, 12% —  парикмахерские и косметические услуги, 11% приходилось на ритуальные услуги.

Комментарии (4)

Виолетта Эвальдовна
8 минут назад
Алкашня больше пропивает и прокуривает, чем весь этот рост цен.
Как заплатим
50 минут назад
За квартиру будет ещё больше.Весело живём!!!
Швондер
сегодня, 17:22
Чего чего? За замену прав пошлина - подорожание на 100% с 1 сентября, ЖКХ на 12% уже подняли, госпошлина в суд в 10 раз! какие 1.5% ? Вы откуда такие цифры берете?
Гость
сегодня, 17:19
Если экономить на мыло и зубной счетки то я согласен с этими расчетами.
