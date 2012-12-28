Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%

57,8 миллиарда рублей составил объем платных услуг населению в Липецкой области в январе-июне — по сравнению с тем же периодом прошлого года в сопоставимых ценах траты выросли всего на 1,5%, сообщает Липецкстат.

Услуги жилищно-коммунального хозяйства традиционно остаются на первом месте среди всех трат, на них пришлось 31%. На бытовые услуги липчане израсходовали 15% всего объема. На услуги связи и транспортные доля расходов оказалась одинаковой — по 13%, на медицинские услуги было потрачено 12% от всего объема.Непосредственно на бытовые услуги липчане потратили за полгода 8,5 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 0,9% выше прошлогоднего. Здесь 31% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 21% — ремонт и строительство жилья и других построек, 12% — парикмахерские и косметические услуги, 11% приходилось на ритуальные услуги.