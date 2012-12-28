Жители части улиц Липецка остались без света

Энергетики исправляли сразу несколько технологических нарушений в сети.

Свет на части улиц Липецка погас накануне вечером. Горожане безуспешно пытались выяснить, почему они оказались во тьме.«Это создает невыносимые условия — не работает освещение, бытовая техника, нарушена связь и повседневная жизнь. При попытках уточнить информацию в аварийной службе или у энергетиков, там лишь разводят руками, бесконечно перенося сроки восстановления. Никто не может дать четкого ответа, когда свет включат и почему ремонт затягивается», — написали возмущенные читатели GOROD48 с улицы Звездной.В пресс-службе филиала ПАО «Россети Центр» — «Липецкэнерго» рассказали, что свет выключили в 21:00 из-за технологического нарушения в сети.«В 00:38 электроснабжение большей части потребителей было восстановлено. В 04:41 запитали остальных. Однако в 06:21 произошло повторное нарушение. В 09:40 электроснабжение жителей было полностью восстановлено», — добавили в энергокомпании, напомнив, что узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через официальный сайт, мобильное приложение «Есть свет!», а также по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220).