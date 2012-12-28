Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
24-летний липчанин жестоко избил сотрудников магазина из-за кофе и жвачки
Происшествия
Цены на бензин скакнули вверх
Экономика
Машина поехала в гараже во время ремонта: мужчину придавило к стене
Происшествия
Над обновленным монументом на площади Героев в Липецке будет чистое небо
Общество
Фотография в телефоне довела 23-летнего липчанина до суда
Происшествия
Получившая отсрочку наказания за наркотики молодая мать наступила на те же грабли
Происшествия
Липецкая вечЁрка: исповедь жены депутата, 19-килограммовая опухоль и ремонт памятника
Общество
26-летняя женщина-водитель улетела в подсолнечное поле
Происшествия
В районе Ссёлок — огромные запасы песка, а Тербунов — воды
Общество
Мусорный бункер загорелся на грузовике
Происшествия
Читать все
Пенсионерка забыла в открытой машине ключи: «Ладу» тут же угнали
Происшествия
59-летняя ельчанка перевела мошенникам почти миллион рублей
Происшествия
Больше не на «М»: у жителей липецкого анклава появился переход через железнодорожные пути
Общество
В Липецке ищут подрядчиков для капремонта 49-й и 51-й школ
Общество
Липчане активно пользуются бесплатным Wi-Fi от НЛМК в городских парках
НЛМК Live
В Липецкой области безработица среди женщин выше
Экономика
Три долгостроя в Военном городке доведет до ума и продаст госкорпорация ДОМ.РФ
Общество
Жители части улиц Липецка остались без света
Общество
Эксперты проверяют несущую способность лестницы-«заброшки» у педуниверситета
Общество
Трое из шести беглецов из колонии пытались обжаловать приговор
Происшествия
Читать все
Общество
391
38 минут назад
2

Жители части улиц Липецка остались без света

Энергетики исправляли сразу несколько технологических нарушений в сети.

Свет на части улиц Липецка погас накануне вечером. Горожане безуспешно пытались выяснить, почему они оказались во тьме.

«Это создает невыносимые условия — не работает освещение, бытовая техника, нарушена связь и повседневная жизнь. При попытках уточнить информацию в аварийной службе или у энергетиков, там лишь разводят руками, бесконечно перенося сроки восстановления. Никто не может дать четкого ответа, когда свет включат и почему ремонт затягивается», — написали возмущенные читатели GOROD48 с улицы Звездной.

В пресс-службе филиала ПАО «Россети Центр» — «Липецкэнерго» рассказали, что свет выключили в 21:00 из-за технологического нарушения в сети.

«В 00:38 электроснабжение большей части потребителей было восстановлено. В 04:41 запитали остальных. Однако в 06:21 произошло повторное нарушение. В 09:40 электроснабжение жителей было полностью восстановлено», — добавили в энергокомпании, напомнив, что узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через официальный сайт, мобильное приложение «Есть свет!», а также по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220).
отключение света
0
0
3
0
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Алькаш
7 минут назад
Все эти отключения электричества,воды и отопления нас только закаляют,готовят к будущему.
Ответить
Электрик со стажем
11 минут назад
Какие районы были обесточены? Вопрос не праздный. Возможно веерное отключение в соседних районах. Хотя бы готовым быть.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить