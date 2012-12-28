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23 минуты назад

Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе

В августе пенсия работающих пенсионеров традиционно будет пересчитана, подросткам откроют счет в банке только при письменном согласии их законных представителей.

GOROD48 представляет обзор основных законов, которые вступают в силу в августе.

Перерасчет пенсий работающих пенсионеров

Страховые пенсии работающих пенсионеров будут пересчитаны с 1 августа. Прибавку к пенсии получат те пенсионеры, которые продолжали официально работать в 2024 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы. Она будет зависеть от стоимости пенсионного коэффициента. Все необходимые выплаты будут начислены в августе автоматически в соответствии с установленным графиком с учетом сумм увеличения пенсии после перерасчета. Обращаться в Социальный фонд с заявлением для этого не требуется. Исходя из действующей стоимости одного пенсионного балла в 145 рублей 69 копеек и лимита в три балла за один рабочий год, максимальный прирост к выплатам составит 437 рублей 07 копеек.

Банковский счет для подростка разрешат открыть только с согласия родителей

С 1 августа банки не смогут открывать счета и выдавать банковские карты несовершеннолетним от 14 до 18 лет, несмотря на наличие у последних паспорта. Такие клиенты смогут заключить договор банковского обслуживания только при письменном согласии их законных представителей. Исключением являются случаи, когда ребенок приобрел полную дееспособность, например, вступил в брак или прошел процедуру эмансипации с 16 лет. Этот закон закрепляет более ранние рекомендации Банка России по защите подростков от мошеннических действий. Еще в 2021 году регулятор сообщал о том, что стоит учитывать при открытии счетов письменное согласие законных представителей несовершеннолетних: родителей, усыновителей или попечителя. Однако пункт, которым подростку позволяется самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами, позволил финансовым учреждениям выдавать карты детям без обязательного письменного согласия. Этот пробел породил риски, когда несовершеннолетних вовлекают в дропперскую деятельность - когда с помощью подставных лиц аферисты выводят деньги со счетов обманутых граждан. Закон об обязательном родительском согласии не распространяется на ранее выданные карты – такие счета не будут блокироваться.

Вводится уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений

За осквернение воинских захоронений, памятников и других объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, будет грозить уголовная ответственность. В качестве наказаний предусмотрены штраф в размере до 5 миллионов рублей, лишение свободы на срок до пяти лет. Норма распространяется на мемориалы, расположенные и на территории РФ, и за ее пределами. В настоящее время предусматривается уголовное наказание за уничтожение или повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России.

Отказ от SMS-рассылок

С 1 августа абоненты смогут направлять операторам связи отказ от рассылок. Запрет является частью основного закона о связи, который приняли в марте 2025 года. Отказ можно оформить через личный кабинет на сайте своего оператора связи или мобильный сервис. Оператор обязан прекратить рассылку абоненту, направившему такой отказ, на следующий день после подачи заявления. Изменения направлены на защиту граждан против кибермошенничества, когда «серый рынок» использует для обзвона купленные базы данных и мошеннические схемы.

Срок для подачи заявки на патент будет увеличен

С 3 августа срок подачи заявки на патент после раскрытия информации об изобретении будет увеличен – теперь подать заявку на выдачу патента можно будет в течение года. Это позволит расширить возможности защиты прав авторам – ученым и разработчикам, которые продемонстрировали свое изобретение на международной выставке или другом публичном мероприятии. Как отмечают разработчики законопроекта, сейчас в случае раскрытия сведений о сущности изобретения (например, в научной статье) у заявителя (автора изобретения) есть шесть месяцев, чтобы, пользуясь правом приоритета — так называемой льготой по новизне, подать заявку на его регистрацию в Роспатент. Но зачастую авторам-изобретателям недостаточно этого времени для подготовки необходимых документов. Кроме того, при оспаривании новизны технических решений (одно из условий патентоспособности) в связи с раскрытием их сущности российские патентообладатели находятся в более уязвимом положении, чем иностранные граждане, в законодательстве которых предусмотрены 12-месячные льготные периоды.

Начинает действовать ГОСТ на школьные рюкзаки и игрушки

С 1 августа вступают в силу требования к школьным рюкзакам и портфелям. Они должны быть легкими, устойчивыми к физическому воздействию и не выцветать. На изделиях должны быть светоотражающие элементы для лучшей видимости в темное время. Для младших школьников допустимый вес – не более 700 грамм, для старшеклассников – 1 килограмм без учета аксессуаров. Материалы для изготовления должны быть безопасными, спинка рюкзака или ранца – держать форму, а на ремнях предусматриваются мягкие накладки. Такие ГОСТы служат ориентиром для производителей.

Также с 1 августа появится новый ГОСТ на детские игрушки. Национальный стандарт устанавливает классификацию таких товаров по возрастам, размерам, видам деятельности, материалам изготовления, воспитательному назначению и так далее. указаны и потенциальные риски от игрушек. Четкие определения на продукцию лишат недобросовестных производителей возможности обходить обязательные требования к их товарам. Этот документ принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации. За него проголосовали Россия, Беларусь, Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.
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