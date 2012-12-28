Скоро в школу: для липчан работает «горячая линия» по качеству и безопасности детских товаров
Общество
82
31 минуту назад
В районе Карьера и на одной из центральных улиц отключат холодную воду
Без холодной воды останутся 16 августа жители Карьера, а также двух домов на улице Октябрьской — причиной неудобств станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
Цистерны с водой будут располагаться по адресам: улица Плеханова, 84, улица Октябрьская, 74, также воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
0
0
0
1
0
Комментарии