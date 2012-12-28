Все новости
Общество
82
31 минуту назад

В районе Карьера и на одной из центральных улиц отключат холодную воду

Без холодной воды останутся 16 августа жители Карьера, а также двух домов на улице Октябрьской — причиной неудобств станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 74, 80а по улице Октябрьской, №№ 50, 52, 53а, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71 по улице Интернациональной, №№ 1, 3, 4, 7, 23, 25, 26 по улице Шкатова, № 2 по улице 30 лет Октября, №№ 6, 8, 9, 10, 13, 15 по улице Гагарина, №№ 72, 78, 80, 82, 84 по улице Плеханова, №№ 5, 6, 7, 8, 10 по улице 4-й Пятилетки, №№ 1, 2, 3, 4, 6 по улице Горняцкой, №№ 1, 3, 5, 9а по улице Кротевича, № 31 по улице Орловской, №№ 2, 2а, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 по улице Гайдара, №№ 2, 4 по улице Амурской, №№ 5, 6, 8, 10 по улице Нахимова, в частном секторе улиц 4-ой Пятилетки, Орловской, Короленко, адмирала Нахимова, Кротевича, Щорса, Железнодорожной, в переулках Янкина, Антипова, Луначарского, адмирала Ушакова.


Цистерны с водой будут располагаться по адресам: улица Плеханова, 84, улица Октябрьская, 74, также воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

отключения
0
0
0
1
0

