Липецкстат: за неделю подорожали мясо, подешевели овощи и яйца

Картофель все стремительнее снижается в цене — на этой неделе он подешевел сразу на 18%, его стоимость составила менее 40 рублей за килограмм. Дорожали все четыре вида мяса, килограмм охлажденной или замороженной курицы в среднем стал дороже 205 рублей.

Липецкстат представил итоги мониторинга оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 5 по 11 августа) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.Овощи продолжили дешеветь в Липецкой области на прошлой неделе — заметнее всего упала цена на картофель (-18,-1%), до 39,42 рубля за килограмм. Капуста подешевела на 11,79%, морковь — на 8,42%, лук и свекла на 7,1%. Стоимость яблок снизилась на 5,06%, а помидоров на 4,45%. Единственным исключением стали огурцы, которые подорожали на 8,28%. Дешевели большинство молочных продуктов — пастеризованное молоко, сметана, творог, сливочное масло. Цена мороженой рыбы снизилась на 1,37%.Вместе с тем, дорожало мясо (говядина, баранина, свинина, куры) — от 0,13% до 0,75%. На 1,03% выросла цена на подсолнечное масло. Стали дороже сухие молочные смеси для детского питания, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, печенье, сахар, соль, ржаной хлеб, рис, гречка, макаронные изделия. Недельная инфляция не затронула такие продукты, как сыр, чай, пшеничный хлеб.Среди непродовольственных товаров подорожали за неделю туалетное мыло и сухие корма для животных. Стали дешевле шампунь, зубная паста и зубные щетки, туалетная бумага. Не изменились цены на джинсы для детей и подростков, школьные спортивные костюмы, мужские и детские футболки, детские и взрослые кроссовки, мужские носки, женские колготки, хозяйственное мыло, стиральный порошок, сигареты, спички.Среди услуг на 6,78% подорожало проживание в хостеле.