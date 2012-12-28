Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ольга Емельянова: «Всё имущество арестовано, а туристы требуют с меня долги мужа-депутата»
Происшествия
Ребенок получил тяжелые ожоги от борщевика в Липецкой области
Происшествия
Опасные закрутки: после приготовления варенья липчанин оказался в больнице
Здоровье
Цены на бензин скакнули вверх
Экономика
Машина поехала в гараже во время ремонта: мужчину придавило к стене
Происшествия
24-летний липчанин жестоко избил сотрудников магазина из-за кофе и жвачки
Происшествия
Над обновленным монументом на площади Героев в Липецке будет чистое небо
Общество
«Может, мужиков с лопатами лучше найти, а потом искусственный интеллект развивать?»
Общество
Получившая отсрочку наказания за наркотики молодая мать наступила на те же грабли
Происшествия
Фотография в телефоне довела 23-летнего липчанина до суда
Происшествия
Читать все
24-летний липчанин жестоко избил сотрудников магазина из-за кофе и жвачки
Происшествия
На новой конечной остановке в «Елецком» в сентябре установят павильон
Общество
26-летняя женщина-водитель улетела в подсолнечное поле
Происшествия
«И они ещё борются за почётное звание «дома высокой культуры быта»!
Общество
Пенсионерка забыла в открытой машине ключи: «Ладу» тут же угнали
Происшествия
Липецкстат: за неделю подорожали мясо, подешевели овощи и яйца
Экономика
В двойном столкновении на улице Циолковского пострадала 33-летняя женщина
Происшествия
В Липецке горел «Митсубиси Паджеро»
Происшествия
59-летняя ельчанка перевела мошенникам почти миллион рублей
Происшествия
В Становом похоронили погибшего на СВО односельчанина
Общество
Читать все
Экономика
130
44 минуты назад
2

Липецкстат: за неделю подорожали мясо, подешевели овощи и яйца

Картофель все стремительнее снижается в цене — на этой неделе он подешевел сразу на 18%, его стоимость составила менее 40 рублей за килограмм.  Дорожали все четыре вида мяса, килограмм охлажденной или замороженной курицы в среднем стал дороже 205 рублей. 

Липецкстат представил итоги мониторинга оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 5 по 11 августа) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.

Овощи продолжили дешеветь в Липецкой области на прошлой неделе — заметнее всего упала цена на картофель (-18,-1%), до 39,42 рубля за килограмм. Капуста подешевела на 11,79%, морковь — на 8,42%, лук и свекла на 7,1%. Стоимость яблок снизилась на 5,06%, а помидоров на 4,45%. Единственным исключением стали огурцы, которые подорожали на 8,28%. Дешевели большинство молочных продуктов — пастеризованное молоко, сметана, творог, сливочное масло. Цена мороженой рыбы снизилась на 1,37%.

Вместе с тем, дорожало мясо (говядина, баранина, свинина, куры) — от 0,13% до 0,75%. На 1,03% выросла цена на подсолнечное масло. Стали дороже сухие молочные смеси для детского питания, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, печенье, сахар, соль, ржаной хлеб, рис, гречка, макаронные изделия. Недельная инфляция не затронула такие продукты, как сыр, чай, пшеничный хлеб.

Среди непродовольственных товаров подорожали за неделю туалетное мыло и сухие корма для животных. Стали дешевле шампунь, зубная паста и зубные щетки, туалетная бумага. Не изменились цены на джинсы для детей и подростков, школьные спортивные костюмы, мужские и детские футболки, детские и взрослые кроссовки, мужские носки, женские колготки, хозяйственное мыло, стиральный порошок, сигареты, спички.
Среди услуг на 6,78% подорожало проживание в хостеле. 

инфляция
цены
1
0
2
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Есть
13 минут назад
надо все в меру ,иначе вырастет большое пузо !
Ответить
Видимо
32 минуты назад
Мясо есть вредно.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить