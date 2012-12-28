В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств

Промышленное производство в Липецкой области по итогам первого полугодия сократилось на 1,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Липецкстат.



Снижение было зафиксировано в трех сферах из четырех — выросла в январе-июне только добыча полезных ископаемых (+0,9%).В секторе обрабатывающих производств снижение в целом составило 1,2%. Так, здесь заметно росли производство табачных изделий (в 2,2 раза), текстильных изделий (+41,3%), кожи и изделий из кожи (+20,4%), лекарственных средств и медицинских изделий (+31,4%), резиновых и пластмассовых изделий (+58,4%), электрического оборудования (+55%). Ускорился рост производства бумаги и бумажных изделий, кокса и нефтепродуктов, химических веществ, мебели. Вместе с тем снизилось производство ремонта и монтажа машин и оборудования (-47,7%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-43,1%), компьютеров, электроники и оптики (-39%). одежды (-18,6%). Сократилось в первом полугодии производство металлургическое, пищевых продуктов, напитков, неметаллической минеральной продукции.В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха было зафиксировано снижение на 6,2%. В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов падение составило 11%.