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сегодня, 16:26
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В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств

Промышленное производство в Липецкой области по итогам первого полугодия сократилось на 1,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Липецкстат. 

Снижение было зафиксировано в трех сферах из четырех — выросла в январе-июне только добыча полезных ископаемых (+0,9%). 

В секторе обрабатывающих производств снижение в целом составило 1,2%. Так, здесь заметно росли производство табачных изделий (в 2,2 раза), текстильных изделий (+41,3%), кожи и изделий из кожи (+20,4%), лекарственных средств и медицинских изделий (+31,4%), резиновых и пластмассовых изделий (+58,4%), электрического оборудования (+55%). Ускорился рост производства бумаги и бумажных изделий, кокса и нефтепродуктов, химических веществ, мебели. Вместе с тем снизилось производство ремонта и монтажа машин и оборудования (-47,7%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-43,1%), компьютеров, электроники и оптики (-39%). одежды (-18,6%). Сократилось в первом полугодии производство металлургическое, пищевых продуктов, напитков, неметаллической минеральной продукции. 

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха было зафиксировано снижение на 6,2%. В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов падение составило 11%. 

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Комментарии (2)

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Сначала новые
в каком магазине
сегодня, 16:46
товар можно купить.все выпускаете,а в магазинах чужой.бумага все стерпит,других кормите,коллллонией стали.
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Нервная мать
сегодня, 16:41
Какой текстиль в Липецкой области? Смех. Трусов российских не найдешь. Один Китай да Узбекистан. А раньше какие панталоны шили наши мастерицы. С начесом. Без начёса. На всяк вкус. А теперь и слова такого не знаю.
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