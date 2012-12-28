Все новости
Происшествия
213
25 минут назад
2

Пенсионерка забыла в открытой машине ключи: «Ладу» тут же угнали

В угоне подозревают 42-летнего липчанина.

14 августа в полицию с заявлением об угоне автомобиля «Лада Гранта» обратилась 74-летняя пенсионерка. На улице Краснознамённой женщина оставила открытый автомобиль c ключами в замке зажигания. И машину тут же угнали.

«В угоне подозревают 42-летнего липчанина. С его слов, что ему срочно нужно было добраться на 19-й микрорайон. И тут на улице Краснознамённой он увидел открытый автомобиль, а заглянув в него, ещё и обнаружил в замке зажигания ключи. Мужчина завёл автомобиль и уехал»,  — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
 
Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 166 УК РФ Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, санкции которой — до пяти лет лишения свободы.
угон
автомобиль
0
0
1
0
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Днс
8 минут назад
Отличная идея так , вышел из машины сел поехал кому надо
Ответить
Любопытная
13 минут назад
Ей в 74 года машина и не нужна вовсе
Ответить
