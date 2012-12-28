Ольга Емельянова: «Всё имущество арестовано, а туристы требуют с меня долги мужа-депутата»
Происшествия
213
25 минут назад
2
Пенсионерка забыла в открытой машине ключи: «Ладу» тут же угнали
В угоне подозревают 42-летнего липчанина.
«В угоне подозревают 42-летнего липчанина. С его слов, что ему срочно нужно было добраться на 19-й микрорайон. И тут на улице Краснознамённой он увидел открытый автомобиль, а заглянув в него, ещё и обнаружил в замке зажигания ключи. Мужчина завёл автомобиль и уехал», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 166 УК РФ Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, санкции которой — до пяти лет лишения свободы.
0
0
1
0
2
Комментарии (2)