Пенсионерка забыла в открытой машине ключи: «Ладу» тут же угнали

В угоне подозревают 42-летнего липчанина.

14 августа в полицию с заявлением об угоне автомобиля «Лада Гранта» обратилась 74-летняя пенсионерка. На улице Краснознамённой женщина оставила открытый автомобиль c ключами в замке зажигания. И машину тут же угнали.«В угоне подозревают 42-летнего липчанина. С его слов, что ему срочно нужно было добраться на 19-й микрорайон. И тут на улице Краснознамённой он увидел открытый автомобиль, а заглянув в него, ещё и обнаружил в замке зажигания ключи. Мужчина завёл автомобиль и уехал», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 166 УК РФ Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, санкции которой — до пяти лет лишения свободы.