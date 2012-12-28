Ольга Емельянова: «Всё имущество арестовано, а туристы требуют с меня долги мужа-депутата»
Происшествия
50 минут назад
В двойном столкновении на улице Циолковского пострадала 33-летняя женщина
Столкнулись «Лада Гранта», «Ситроен» и «Киа».
По данным ГАИ, вчера на дорогах области получили травмы еще пять человек, среди них ребенок и подросток.
В Липецком районе на дороге «Подъезд к городу Липецку» в столкновении «Форда» 37-летней женщины и «Ниссана» с 60-летним водителем пострадали оба водителя и 9-летний пассажир «Форда».
15-летний велосипедист пострадал в столкновении с «Рено» под управлением 47-летнего водителя на улице Циолковского в Липецке. Подросток госпитализирован.
