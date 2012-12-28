В двойном столкновении на улице Циолковского пострадала 33-летняя женщина

Столкнулись «Лада Гранта», «Ситроен» и «Киа».



14 августа в Липецке на улице Циолковского столкнулись «Лада Гранта» под управлением 33-летнего водителя и «Ситроен» с 36-летней женщиной за рулем. От удара «Ситроен» отлетел в «Киа» 46-летнего водителя. В аварии получила травмы 33-летняя пассажирка «Гранты», она госпитализирована.По данным ГАИ, вчера на дорогах области получили травмы еще пять человек, среди них ребенок и подросток.В Липецком районе на дороге «Подъезд к городу Липецку» в столкновении «Форда» 37-летней женщины и «Ниссана» с 60-летним водителем пострадали оба водителя и 9-летний пассажир «Форда».15-летний велосипедист пострадал в столкновении с «Рено» под управлением 47-летнего водителя на улице Циолковского в Липецке. Подросток госпитализирован.