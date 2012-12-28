Все новости
Ольга Емельянова: «Всё имущество арестовано, а туристы требуют с меня долги мужа-депутата»
Происшествия
Ребенок получил тяжелые ожоги от борщевика в Липецкой области
Происшествия
Опасные закрутки: после приготовления варенья липчанин оказался в больнице
Здоровье
Цены на бензин скакнули вверх
Экономика
Машина поехала в гараже во время ремонта: мужчину придавило к стене
Происшествия
24-летний липчанин жестоко избил сотрудников магазина из-за кофе и жвачки
Происшествия
Над обновленным монументом на площади Героев в Липецке будет чистое небо
Общество
«Может, мужиков с лопатами лучше найти, а потом искусственный интеллект развивать?»
Общество
Получившая отсрочку наказания за наркотики молодая мать наступила на те же грабли
Происшествия
Фотография в телефоне довела 23-летнего липчанина до суда
Происшествия
24-летний липчанин жестоко избил сотрудников магазина из-за кофе и жвачки
Происшествия
На новой конечной остановке в «Елецком» в сентябре установят павильон
Общество
26-летняя женщина-водитель улетела в подсолнечное поле
Происшествия
«И они ещё борются за почётное звание «дома высокой культуры быта»!
Общество
Пенсионерка забыла в открытой машине ключи: «Ладу» тут же угнали
Происшествия
Липецкстат: за неделю подорожали мясо, подешевели овощи и яйца
Экономика
В двойном столкновении на улице Циолковского пострадала 33-летняя женщина
Происшествия
В Липецке горел «Митсубиси Паджеро»
Происшествия
59-летняя ельчанка перевела мошенникам почти миллион рублей
Происшествия
В Становом похоронили погибшего на СВО односельчанина
Общество
Происшествия
389
50 минут назад
1

В двойном столкновении на улице Циолковского пострадала 33-летняя женщина

Столкнулись «Лада Гранта», «Ситроен» и «Киа».

14 августа в Липецке на улице Циолковского столкнулись «Лада Гранта» под управлением 33-летнего водителя и «Ситроен» с 36-летней женщиной за рулем. От удара «Ситроен» отлетел в «Киа» 46-летнего водителя. В аварии получила травмы 33-летняя пассажирка «Гранты», она госпитализирована.

По данным ГАИ, вчера на дорогах области получили травмы еще пять человек, среди них ребенок и подросток. 

В Липецком районе на дороге «Подъезд к городу Липецку» в столкновении «Форда» 37-летней женщины и «Ниссана» с 60-летним водителем пострадали оба водителя и 9-летний пассажир «Форда».

15-летний велосипедист пострадал в столкновении с «Рено» под управлением 47-летнего водителя на улице Циолковского в Липецке. Подросток госпитализирован. 

авария
ДТП
0
1
2
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
САИ
40 минут назад
Когда прекратят продавать права, ведь эти же "покупатели" сами страдают.
Ответить
