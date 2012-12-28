Все новости
Экономика
208
сегодня, 14:39
3

В Липецкой области безработица среди женщин выше

Кроме того, уровень безработицы во втором квартале был выше среди городского населения, сообщает Липецкстат. 

595,1 тысячи человек составила в Липецкой области в апреле-июне численность рабочей силы — в эту категорию вошло население в возрасте 15 лет и старше. Из них заняты в экономике 584,4 тысячи человек, еще 10,7 тысячи относились к безработным — не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней. 

Уровень занятости населения (отношение численности занятых к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) составил 61,9% — в число рабочей силы в Липецкой области во втором квартале не вошли 348,4 тысячи человек. 

Уровень безработицы в Липецкой области составил в апреле-июне 1,8%. Среди городского населения безработица оказалась выше — 2%, среди сельских жителей — 1,4%. Также уровень безработицы был выше среди женщин (2,1%), чем среди мужчин (1,5%). В целом по региону доля женщин среди числа безработных составила 58%, доля городских жителей — 72%.

рынок труда
безработица
0
3
0
0
1

Комментарии (3)

Живой человек
34 минуты назад
Цифры. А за ними женские жизни в подчинении какому-то торгашу, на чьей " точке" она торгует . Естественно, без оформления.
Кто
21 минуту назад
на что учился
На селе
55 минут назад
Практически нет молодежи,только пенсионеры.Работы в сёлах нет детсады закрыты,школы тоже,так что цифры это просто цифры,а за ними живые люди...
