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55 минут назад
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Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог

В рейтинге РИА Новости качества дорог Липецкая область оказалась на 21 месте. 

На конец 2024 года общая плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием составила в Липецкой области 572,4 на 1000 квадратных километров территории региона. А доля автодорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог в области составила 65,4% при среднем общероссийском показателе 54,8%. 

Лидером рейтинга по качеству дорог остается Москва с показателем доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в 100%. В лидирующую пятерку рейтинга также входят Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (89,4%), Челябинская область (84,2%), Республика Ингушетия (83,6%), Краснодарский край (82,3%).В числе регионов с наименьшим качеством дорожной сети оказались Архангельская (16,9%), Кировская (27,9%) и Волгоградская (28,9%) области.

При составлении рейтинга агентство использовало данные Росстата и Росавтодора. 

дороги
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Комментарии (3)

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Сначала новые
губернатор колхоза
19 минут назад
Да чтож так все хорошо... пока на улицу не выдешь.
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Бабка Первая
38 минут назад
Да, очень похоже на правду. Но беда, что в регионы с отличными дорогами лидируют по аварийности! Напр., Краснодарский край, Москва и Московская область... Липчане, берегите друг друга!
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Швондер
9 минут назад
открою секрет, если оставить только гужевой транспорт, и грунтовые дороги, аварийности вобще не будет. прикинь!
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