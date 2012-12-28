Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог

В рейтинге РИА Новости качества дорог Липецкая область оказалась на 21 месте.





На конец 2024 года общая плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием составила в Липецкой области 572,4 на 1000 квадратных километров территории региона. А доля автодорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог в области составила 65,4% при среднем общероссийском показателе 54,8%.Лидером рейтинга по качеству дорог остается Москва с показателем доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в 100%. В лидирующую пятерку рейтинга также входят Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (89,4%), Челябинская область (84,2%), Республика Ингушетия (83,6%), Краснодарский край (82,3%).В числе регионов с наименьшим качеством дорожной сети оказались Архангельская (16,9%), Кировская (27,9%) и Волгоградская (28,9%) области.При составлении рейтинга агентство использовало данные Росстата и Росавтодора.