Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области

16-летнему жителю региона, перенесшему лейкоз, требовался жизненно важный препарат иммуноглобулин G для поддержания иммунитета.

Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, у липецкого подростка обнаружили онкозаболевание. После лечения в московском центре имени Дмитрия Рогачева, парню выписали иммуноглобулин G. Но, по словам отца подростка, министерство здравоохранения области не исполнило заявку на его приобретение.Отец подростка вынужден был обратиться в прокуратуру. Только после вмешательства надзорного ведомства и подачи искового заявления парень наконец получил необходимое лекарство. Сейчас подросток проходит реабилитацию.