9 августа в Липецке изменятся маршруты автобусов
Общество
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
Один БПЛА подбили над Липецкой областью
Происшествия
Ранее утро в Липецке началось с воя сирен – объявлен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Следом за желтым — красный
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы и до +23
Погода в Липецке
Выходные в Липецке: где будут бежать, где перекроют дороги
Общество
Липчан зовут поучаствовать во Всероссийской переписи воробьев
Общество
Липецкая вечЁрка: перехваченные наркотики, острые звезды и жуткая ворона
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
Читать все
Липчанка лишилась миллиона рублей, поверив мошенникам под видом «обновления» договора на вывоз мусора
Происшествия
В Липецкой области объявлен желтый уровень опасности
Происшествия
Спасатели предупредили липчан о надвигающемся грозовом фронте
Общество
Жителя Воловского округа будут судить за фиктивную регистрацию мигрантов
Происшествия
На перекрёстке Первомайской и Фрунзе образовался затор из-за нарушителей правил дорожного движения
Общество
Липчанке грозит до 6 лет за кражу и использование чужой банковской карты
Происшествия
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Общество
Данковская больница расплатилась с поставщиками после вмешательства прокуратуры
Общество
Один БПЛА подбили над Липецкой областью
Происшествия
В Липецке задержан мужчина после стрельбы в знакомого
Общество
Читать все
Общество
сегодня, 13:14
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области

16-летнему жителю региона, перенесшему лейкоз, требовался жизненно важный препарат иммуноглобулин G для поддержания иммунитета.

Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, у липецкого подростка обнаружили онкозаболевание. После лечения в московском центре имени Дмитрия Рогачева, парню выписали иммуноглобулин G. Но, по словам отца подростка, министерство здравоохранения области не исполнило заявку на его приобретение.

Отец подростка вынужден был обратиться в прокуратуру. Только после вмешательства надзорного ведомства и подачи искового заявления парень наконец получил необходимое лекарство. Сейчас подросток проходит реабилитацию.

прокуратура
Комментарии (2)

Э
23 минуты назад
Хотелось бы узнать, а на каком основании Липецкие типа медики, отказали в препарате, на который был выписан рецепт?
Ответить
Ветеран
45 минут назад
Мы когда-нибудь будем лечить наших детей без прокуратуры, без следкома?
Ответить
