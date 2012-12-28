Ранее утро в Липецке началось с воя сирен – объявлен красный уровень воздушной опасности
Липчанка лишилась миллиона рублей, поверив мошенникам под видом «обновления» договора на вывоз мусора
На перекрёстке Первомайской и Фрунзе образовался затор из-за нарушителей правил дорожного движения
Общество
211
сегодня, 13:14
2
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
16-летнему жителю региона, перенесшему лейкоз, требовался жизненно важный препарат иммуноглобулин G для поддержания иммунитета.
Отец подростка вынужден был обратиться в прокуратуру. Только после вмешательства надзорного ведомства и подачи искового заявления парень наконец получил необходимое лекарство. Сейчас подросток проходит реабилитацию.
0
0
3
6
1
Комментарии (2)