За места в горсовете борются 179 человек

Пять кандидатов сошли с дистанции. Выборы депутатов горсовета пройдут в сентябре.

Накануне вечером завершилась регистрация кандидатов на выборах в Липецкий городской Совет депутатов седьмого созыва. Избирательные комиссии зарегистрировали 179 человек. Если учесть, что мандатов в городском парламенте 36, то конкурс составил почти пять человек на место.С дистанции сошли пять человек. Четыре из них не предоставили документы, а у одного самовыдвиженца не оказалось достаточного количества достоверных подписей.16 августа начнется агитационный период избирательной кампании в средствах массовой информации.Напомним, выборы в горсовет пройдут с 12 по 14 сентября.