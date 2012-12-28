Арматура прошла в сантиметре от головного мозга: ельчанин чудом остался жив после падения с лестницы
сегодня, 11:17
За места в горсовете борются 179 человек
Пять кандидатов сошли с дистанции. Выборы депутатов горсовета пройдут в сентябре.
С дистанции сошли пять человек. Четыре из них не предоставили документы, а у одного самовыдвиженца не оказалось достаточного количества достоверных подписей.
16 августа начнется агитационный период избирательной кампании в средствах массовой информации.
Напомним, выборы в горсовет пройдут с 12 по 14 сентября.
