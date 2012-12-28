В Становом похоронили погибшего на СВО односельчанина

Руслан Черевко погиб 1 июня, а 14 августа его похоронили.

14 августа на кладбище в селе Становое похоронили погибшего на СВО односельчанина — 52-летнего Руслана Черевко. Прощание прошло в Свято-Введенском храме.‭«Руслан Иванович Черевко, проживавший в селе Становое, погиб 1 июня 2025 года, выполняя поставленные перед ним задачи в ходе проведения специальной военной операции. Администрация округа, депутатский корпус, военный комиссариат, становлянцы выражают глубокое соболезнование родным и близким погибшего‭», — сообщил глава администрации Становлянского округа Дмитрий Семянников.