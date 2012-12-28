Липчане активно пользуются бесплатным Wi-Fi от НЛМК в городских парках

Новолипецкий металлургический комбинат в этом году вновь помог организовать в городских парках бесплатный Wi-Fi. Он заработал в мае — с начала паркового сезона. За это время липчане подключились к сети более 1 млн раз. В среднем каждый пользователь проводил в интернете около 10 минут.





Высокоскоростной и безопасный интернет доступен в четырех популярных местах отдыха — в парках Победы и Металлургов, в Быхановом саду и Нижнем парке. Wi-Fi от НЛМК работает без сети 4G. Подключиться к нему можно с телефона, планшета или ноутбука. Для этого нужно найти сеть «NLMK + название парка» и пройти авторизацию.Wi-Fi от НЛМК в парках чаще всего используют, чтобы слушать аудиокниги, заниматься спортом и смотреть фильмы на свежем воздухе.— Очень удобно. Можно одновременно с ребенком гулять и удаленно работать. Пока дочка на каруселях катается и играет с другими детьми, я могу посмотреть почту и новостные ленты, зайти в онлайн-магазины, — рассказала липчанка Мария Торшина.Скорость передачи данных в 100 Мбит/с позволяет быстро скачивать файлы, смотреть видео в хорошем разрешении или играть в онлайн-игры. Всего в парках установлено более 40 точек доступа, интернет покрывает все центральные аллеи.