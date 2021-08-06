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ЦБ РФ отозвал лицензию у «КС банка»
Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "КС Банка".
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "КС БАНКа". По величине активов кредитная организация занимала 176 место в банковской системе РФ, - говорится в пресс-релизе регулятора.
Центробанк принял такое решение, руководствуясь тем, что "КС БАНК" занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения и нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе трижды вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.
Деятельность КС БАНКа была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная доля кредитного портфеля. При этом более 50% задолженности таких компаний составляли проблемные ссуды. В условиях низкого качества кредитного портфеля КС БАНК совершал операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности, - сообщается на сайте ЦБ РФ.
В банке назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
"КС БАНК" является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам).
Центробанк принял такое решение, руководствуясь тем, что "КС БАНК" занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения и нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе трижды вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.
Деятельность КС БАНКа была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная доля кредитного портфеля. При этом более 50% задолженности таких компаний составляли проблемные ссуды. В условиях низкого качества кредитного портфеля КС БАНК совершал операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности, - сообщается на сайте ЦБ РФ.
В банке назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
"КС БАНК" является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам).