Коронавирус

31 минуту назад

Треть заболевших COVID-19 за сутки выявили в Липецке

3 349
#коронавирус
Треть заболевших COVID-19 за сутки выявили в Липецке

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 40 932 случая новой коронавирусной инфекции, 35 162 человека выздоровели, в том числе 218 за последние сутки, 4 577 — лечатся, 1 193 человека умерли, в том числе 10 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф умерли 1 186 человек.

В больницах сегодня находятся 784 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 3 793 пациента с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 239 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 79 случаев, на втором Елец — 50, на третьем Хлевенский район — 21. В Лебедянском районе — 19, в Липецком районе — 18, в Елецком районе — 12, в Усманском районе — 11, в Становлянском районе — 7, в Измалковском районе — 6, в Воловском и Добровском районах — по 3, в Долгоруковском, Лев-Толстовском, Тербунском и Чаплыгинском районах — по 2, в Данковском и Краснинском районах — по одному заболевшему.
3 349
#коронавирус

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанин

10 минут назад
Житель, у нас в каждом автобусе по фестивалю..
ответить

Юг

18 минут назад
Грязи где..
ответить

Житель

20 минут назад
Отлично прошел рок фестиваль!!! В мае-июне не больше 60 заболевших в сутки, а перед фестивалем и после перевалило за двести... До - это подготовка к нему, а после уже все остальное... А было предписание от роспотребнадзора... Власти не услышали, зато человека оштрафовали за то, что два раза без маски был... Оказывается руководству можно, а остальные это...
ответить

Еще в рубрике

За сутки в Липецкой области выявили 239 случаев COVID-19, 10 человек умерли
#коронавирус
30
За сутки в Липецкой области выявили 239 случаев COVID-19, 10 человек умерли

сегодня, 11:06

Коронавирус
Более 4,5 тысяч жителей Липецкой области лечатся от COVID-19
#коронавирус
7
Более 4,5 тысяч жителей Липецкой области лечатся от COVID-19

вчера, 16:43

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 241 случай COVID-19, 8 человек умерли
#коронавирус
25
За сутки в Липецкой области выявили 241 случай COVID-19, 8 человек умерли

вчера, 11:12

Коронавирус
За сутки случаи COVID-19 зафиксировали во всех городах и районах Липецкой области
#коронавирус
62
За сутки случаи COVID-19 зафиксировали во всех городах и районах Липецкой области

03.08.2021 14:39

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявлены 240 случаев COVID-19, 9 человек умерли
#коронавирус
38
За сутки в Липецкой области выявлены 240 случаев COVID-19, 9 человек умерли

03.08.2021 11:05

Коронавирус
За сутки в Липецке выявили 181 случай COVID-19
#коронавирус
12
За сутки в Липецке выявили 181 случай COVID-19

02.08.2021 14:57

Коронавирус