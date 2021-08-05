Треть заболевших COVID-19 за сутки выявили в Липецке

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 40 932 случая новой коронавирусной инфекции, 35 162 человека выздоровели, в том числе 218 за последние сутки, 4 577 — лечатся, 1 193 человека умерли, в том числе 10 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф умерли 1 186 человек.

В больницах сегодня находятся 784 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 3 793 пациента с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 239 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 79 случаев, на втором Елец — 50, на третьем Хлевенский район — 21. В Лебедянском районе — 19, в Липецком районе — 18, в Елецком районе — 12, в Усманском районе — 11, в Становлянском районе — 7, в Измалковском районе — 6, в Воловском и Добровском районах — по 3, в Долгоруковском, Лев-Толстовском, Тербунском и Чаплыгинском районах — по 2, в Данковском и Краснинском районах — по одному заболевшему.