В России

сегодня, 13:21

Российские власти начали подготовку к переходу на альтернативные энергоносители

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#экономика #энергетика #энергопереход #углеводороды

В правительстве прошла серия дискуссий в закрытом режиме о подготовке страны к начавшейся перестройке глобальной экономики в направлении низкоуглеродного развития.

Правительство по распоряжению премьера Михаила Мишустина создаст рабочие группы "по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу" — уменьшению спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики, - передает РБК со ссылкой на близкий к правительству источник и федерального чиновника, который участвует в этой работе.

Куратором групп станет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Решение о создании рабочих групп принималось в июне текущего года на фоне планов Китая по борьбе с изменением климата и радикальных инициатив ЕС по защите своего рынка от "грязных" товаров. "Стоит задача — определить риски и возможности глобального энергоперехода для российской экономики, оценить сценарии по всем развилкам и выработать оптимальный. Важно обеспечить сбор достоверных данных, координацию ведомств, организаций и экспертов", — описал работу источник, близкий к правительству.

За последний месяц в российском правительстве прошла серия дискуссий в закрытом режиме о подготовке РФ к начавшейся перестройке глобальной экономики в направлении низкоуглеродного развития, - рассказал один из
источников.

Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило цели и основные направления зелёного финансирования.

В правительстве возникает понимание, что вопросы климатической повестки должны становиться приоритетными, - заверил он.

В рамках этой деятельности за работу с регионами в рамках энергоперехода, аналитику и регуляторику будет отвечать Минэкономразвития, оно также будет отвечать за "зеленое" финансирование и частично — за международное взаимодействие (наряду с МИДом и Минприроды). Кроме того, ответственными были выбраны - за научное сопровождение — Минобрнауки; - за реструктуризацию реального сектора — Минпромторг; - за реструктуризацию энергетики и водородные проекты — Минэнерго; а за климатические проекты — Минприроды.

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#экономика #энергетика #энергопереход #углеводороды

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