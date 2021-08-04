Политика

13 минут назад

Михаил Тарасенко: Принципиальность и упорство в вопросах защиты людей труда – фундамент работы профсоюзов

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Михаил Тарасенко: Принципиальность и упорство в вопросах защиты людей труда – фундамент работы профсоюзов

На встрече с руководителями профсоюзов Липецкой области действующий депутат Госдумы Михаил Тарасенко и директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ Татьяна Дьяконова обсудили актуальные вопросы защиты работников.

«Работающий человек не должен быть бедным, - отметил депутат Госдумы Михаил Тарасенко - Мы с вами сумели добиться повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Профсоюзы России добивались этого более 20 лет. Принципиальность и упорство в вопросах защиты людей труда – фундамент работы профсоюзов. Теперь важно добиваться поэтапного повышения оплаты труда всех наемных работников».

Фракция «Единая Россия» поддержала и другие инициативы профсоюзов. Пакет поправок, оперативно принятых Госдумой, защищал права дистанционно работающих сотрудников: если на 1 января 2020 года «на удаленке» работали всего 60 тысяч человек, то к июлю 2020 года – уже около 6 млн.

«Следующий шаг - защита прав самозанятых, - пояснил Михаил Тарасенко. –Сейчас их уже порядка 8 млн. По существующим нормам ни оплачиваемых больничных, ни отпусков у них нет. Механизм формирования пенсий самозанятых тоже вызывает вопросы, очень важно его отрегулировать».

Татьяна Дьяконова отметила важность взаимодействия государства с профсоюзами при развитии рынка труда и деловой активности:

«Государству, которое хочет, чтобы предприятия были сильными, а рабочие – довольными, нужно уделять особое внимание профсоюзам. Смотреть нужно не только на большие цифры производства и прибыли, но прежде всего на то, насколько защищены и довольны люди, которые работают на этом производстве и обеспечивают эти прибыли. Убеждена, что профсоюзы вправе рассчитывать на поддержку со стороны государства, она позволит им реализовать все свои возможности для пользы рабочих».
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