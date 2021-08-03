Апелляционные слушания по приговору Геннадию Чейкину отложили из-за отпуска адвоката

Государственный обвинитель согласилась с переносом, назвав отпуск адвоката объективной причиной.

Сегодня коллегия Липецкого областного суда должна была приступить к изучению апелляционной жалобы на приговор бывшему начальнику УФСИН по Липецкой области Геннадию Чейкину. Ранее он был оправдан по трём обвинениям из четырёх и признан виновным в покушении на мошенничество.



Прокуратура с таким приговором не согласилась и подала апелляцию. Сегодня на заседание коллегии явились лишь сам Чейкин и государственный обвинитель Наталья Шварц. А вот адвокат Геннадия Чейкина присутствовать в суде не смогла, так как находится в отпуске. Об этом она известила суд заранее. Суд выяснил мнение сторон по поводу возможности рассмотрения жалобы без адвоката. И Чейкин, и Шварц не согласились со слушанием жалобы без присутствия защитника. Суд перенёс рассмотрение апелляции на 10 августа. К этому моменту отпуск адвоката должен закончиться.



Напомним, 31 мая 2021 года Правобережный районный суд Липецка признал бывшего начальника УФСИН по Липецкой области Геннадия Чейкина не виновным в махинациях его экс-подчиненных. По версии следствия, в 2016 году Геннадий Чейкин, занимая должность начальника УФСИН, через своего заместителя Антонину Орлову получил 1,5 миллиона рублей взятки от директора ООО «Усманский завод растительных масел», чтобы с заводом как с единственным поставщиком были заключены государственные контракты на поставку для нужд исправительных учреждений 500 тонн растительного масла на сумму более 35 миллионов рублей. Действия Геннадия Чейкина по этому эпизоду следком квалифицировал по ч. 6 ст. 290 УК РФ («получение взятки в виде денег должностным лицом через посредника за незаконные действия в пользу взяткодателя, совершённое в особо крупном размере»).



Также бывшего начальника УФСИН региона обвиняли в преступлениях по ч. 3 ст. 159.5 УК РФ («мошенничество в сфере страхования») ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 159.5 УК РФ («покушение на мошенничество в сфере страхования») и по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере»). Следствие пришло к выводу, что 9 марта 2013 года Геннадий Чейкин упал со снегохода и получил перелом позвоночника, а бытовую травму выдал за полученную на службе - она якобы случилась во время отправки сотрудников управления в командировку в Моздок. Полковник внутренней службы получил от страховой компании 211 тысяч рублей. Поскольку травма привела к инвалидности III степени, Геннадий Чейкин решил получить выплату в 615 тысяч рублей от страховой компании и еще 2,1 миллиона рублей – от ФСИН после увольнения. Довести преступление до конца Чейкину не удалось по независящим от него обстоятельствам. По этому эпизоду он был признан виновным и приговорён к трём годам условного срока с аналогичным испытательным сроком и штрафу в 300 000 рублей.



Самым тяжким обвинением, конечно, было коррупционное. Санкция ч. 6 ст. 290 УК РФ предполагает наказание в виде штрафа в размере до пяти миллионов рублей или в размере от 80- до 100-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Примечательно, что по «масляному делу» к началу процесса над Геннадием Чейкиным суд уже вынесен приговор его бывшей подчиненной - Антонине Орловой. Именно она определила ООО «Усманский завод растительных масел» как единственного поставщика и выступала посредником в получении взятки ее начальником. Суд решил, что она получила от бизнесменов 1,5 млн рублей отката в два этапа, а деньги передала Геннадию Чейкину в здании управления (по словам активно сотрудничавшей со следствием Антонины Орловой, от усманских коммерсантов ей досталась лишь коробка конфет «Родные просторы»). Антонину Орлову признали виновной в получении взятки и отправили на пять лет в ИК строгого режима. Также ее оштрафовали на 1 миллион 550 тысяч рублей. А вот Геннадий Чейкин, который с самого начала следственных действий настаивал на свей невиновности, по этому эпизоду обвинения был оправдан.