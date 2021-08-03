Коронавирус

10 минут назад

За сутки в Липецкой области выявили 240 случаев COVID-19, 9 человек умерли

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 240 случаев COVID-19, 9 человек умерли

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 240 новых случаев коронавируса, 9 человек умерли, 228 человек вылечились. Для сравнения 3 августа 2020 года было выявлено 16 случаев.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 40 452 случая COVID-19, выздоровели 34 725 человек, умерли 1 168 человек.

В России за сутки выявлены 22 010 случаев COVID-19, выздоровели 18 963 человека, умерли — 788 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 6 334 195 случаев COVID-19, выздоровели 5 659 746 человек, умерли — 160 925 человек.
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#коронавирус

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