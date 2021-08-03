Общество

13 минут назад

На перекрестке улиц Неделина и Торговой не работают светофоры

63
#светофоры
На перекрестке улиц Неделина и Торговой не работают светофоры

Как сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, отключение связано с установкой дополнительной светофорной стойки в районе выезда от дома №15А и переподключением дорожного контроллера. Работы ведется в рамках ликвидации очагов аварийности благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

- В прошлом году здесь произошло несколько ДТП, в которых пострадали четыре человека. Совместно с ГИББД мы приняли решение о включении \перекрестка в перечень потенциально небезопасных участков улично-дорожной сети, - пояснили в департаменте.

В этом году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Липецке запланированы мероприятия по снижению аварийности на восьми участках улично-дорожной сети.

63
#светофоры

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