На перекрестке улиц Неделина и Торговой не работают светофоры

Как сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, отключение связано с установкой дополнительной светофорной стойки в районе выезда от дома №15А и переподключением дорожного контроллера. Работы ведется в рамках ликвидации очагов аварийности благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».



- В прошлом году здесь произошло несколько ДТП, в которых пострадали четыре человека. Совместно с ГИББД мы приняли решение о включении \перекрестка в перечень потенциально небезопасных участков улично-дорожной сети, - пояснили в департаменте.



В этом году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Липецке запланированы мероприятия по снижению аварийности на восьми участках улично-дорожной сети.



