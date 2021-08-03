13 минут назад
На перекрестке улиц Неделина и Торговой не работают светофоры
Как сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, отключение связано с установкой дополнительной светофорной стойки в районе выезда от дома №15А и переподключением дорожного контроллера. Работы ведется в рамках ликвидации очагов аварийности благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
В этом году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Липецке запланированы мероприятия по снижению аварийности на восьми участках улично-дорожной сети.