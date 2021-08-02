Происшествия

43 минуты назад

Спасатели достали из реки ушедшего на дно пловца

4 752
#происшествие на воде
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Спасатели достали из реки ушедшего на дно пловца

24-летний парень остался жив.

1 августа на центральном пляже Грязей начал тонуть 24-летний парень, который переплывал реку Матыра, 

Тонущего заметил дежурный спасатель, однако когда к парню подплыла лодка спасателей он уже ушел на дно. За парнем нырнул водолаз.

- Благодаря профессионализму Александра Назарова, который оперативно и грамотно сработал в экстремальных условиях, когда счет идет на секунды, парня удалось вовремя вытащить из реки. Ему сделали искусственное дыхание и массаж сердца. После оказания первой помощи пострадавшего передали медикам скорой помощи, - сообщили в Управлении государственной противопожарной службы Липецкой области.

4 752
#происшествие на воде
1

Комментарии (4)

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Юля

20 минут назад
Теперь он должен на нем жениться!
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Не умеешь плавать не переплывай

27 минут назад
очередного бухарика на героизм потянуло
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Смотрящий

34 минуты назад
НО ... тонувшего, удалось спасти! Оригинально ... Вот это, поворот!
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Город 48

36 минут назад
Молодец спасатель., парень заново родился
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