Происшествия
43 минуты назад
Спасатели достали из реки ушедшего на дно пловца
4 752
24-летний парень остался жив.
1 августа на центральном пляже Грязей начал тонуть 24-летний парень, который переплывал реку Матыра,
Тонущего заметил дежурный спасатель, однако когда к парню подплыла лодка спасателей он уже ушел на дно. За парнем нырнул водолаз.
- Благодаря профессионализму Александра Назарова, который оперативно и грамотно сработал в экстремальных условиях, когда счет идет на секунды, парня удалось вовремя вытащить из реки. Ему сделали искусственное дыхание и массаж сердца. После оказания первой помощи пострадавшего передали медикам скорой помощи, - сообщили в Управлении государственной противопожарной службы Липецкой области.
Тонущего заметил дежурный спасатель, однако когда к парню подплыла лодка спасателей он уже ушел на дно. За парнем нырнул водолаз.
- Благодаря профессионализму Александра Назарова, который оперативно и грамотно сработал в экстремальных условиях, когда счет идет на секунды, парня удалось вовремя вытащить из реки. Ему сделали искусственное дыхание и массаж сердца. После оказания первой помощи пострадавшего передали медикам скорой помощи, - сообщили в Управлении государственной противопожарной службы Липецкой области.
4 752
Юля
Не умеешь плавать не переплывай
Смотрящий
Город 48