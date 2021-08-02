Спасатели достали из реки ушедшего на дно пловца

24-летний парень остался жив.

1 августа на центральном пляже Грязей начал тонуть 24-летний парень, который переплывал реку Матыра,



Тонущего заметил дежурный спасатель, однако когда к парню подплыла лодка спасателей он уже ушел на дно. За парнем нырнул водолаз.



- Благодаря профессионализму Александра Назарова, который оперативно и грамотно сработал в экстремальных условиях, когда счет идет на секунды, парня удалось вовремя вытащить из реки. Ему сделали искусственное дыхание и массаж сердца. После оказания первой помощи пострадавшего передали медикам скорой помощи, - сообщили в Управлении государственной противопожарной службы Липецкой области.



