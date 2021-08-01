В частном секторе Сокола отключат холодную воду

2 августа с 09:30 до 20:00 отключат холодную потребителям Сокола: в доме № 107а по улице Ковалева, а также в частном секторе улиц Свердлова, Грибоедова, Радищева, Сурикова, Куйбышева, Добролюбова, Пархоменко, Патриса Лумумбы, Сафонова, Вильямса, Ковалева, Репина, Дружбы, Свободного Сокола, Гражданской, Восточной, Производственной, Демократической, также возможно снижение давления воды в домах №№ 126б, 130б, вл.138, 140 по улице Ковалева.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34 по улице Стаханова, №№ 3, 5, 7 по улице Кривенкова, №№ 26, 26а, 28, 30, 30а, 30б, 32, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 40а, 42, 44 по улице Катукова, №№ 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15 , 16, 17, 18, 19, 20 по бульвару Шубина, №№ 37, 37/3, 41, 43, 45, 45а, 47 по проспекту 60 лет СССР.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся потребители домов №№ 4, 4а, 4б, 4г, 4в по улице Металлистов, №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7 по улице Геологической, №№ 1, 1а, 3, 5, 7 по улице Детской, №№ 1, 3а, 3а ст.1, 3а к1, 3а к2, 5, 9, 11, 13а по улице Монтажников.



ЛГЭК временно приостановит подачу холодной воды для проведения ремонтных работ. Подвоз питьевой воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

