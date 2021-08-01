Происшествия

сегодня, 16:42

Двое вандалов разрисовали оборудование Нижнего парка, их художества записали камеры наблюдения

10 826
#вандализм
2
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Ночью 1 августа двое вандалов разрисовали маркером в Нижнем парке качели, скамейку, забор катка, мостик. Действия юношей записали камеры наблюдения. Не исключено, что пострадало еще какое-то оборудование парка - его часть не находится под объективами камер. При этом, судя по записям, вандалы прекрасно понимали, что их записывает система наблюдения.

Напомним, что реконструкция Нижнего парка длилась два года. Обновление старейшего парка Липецка обошлось федеральному, областному и городскому бюджетам почти в 200 миллионов рублей.
10 826
#вандализм
2

Комментарии (10)

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Сплошная незавершенка

8 минут назад
И что же там сделано на 200 миллионов?! Я уже не говорю о качестве работ и материалов. А главное, как и принято у Уваркиной, всё брошено на половине пути.
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....

8 минут назад
Почему фонтан не работают в городе!
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эстет

10 минут назад
Это же нижний парк-пати,сейчас это в тренде)))))
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Артем

10 минут назад
Уже пора с девушками шалить они у них шалости на уровне детский сад
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МИРОТВОРЕЦ

11 минут назад
они доделывали . не надо наговаривать
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пионер

22 минуты назад
у Уваркиной на субботнике научились
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Гость

24 минуты назад
Когда нет тормозов.. Случается заводной апельсин.. Это грех))
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Гость

25 минут назад
А ещё лучше у кадырову их.. На воспитание.. Потом будут извинится.. Типо мы не хотели.. Мы хотели как лучше..)))
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Инквизиция

34 минуты назад
Я думаю проблем опознать пока мере труда несоставит. Таких * не состоявшихся в жизни как личности, надо довать тряпку и пусть убирают общественные туалеты.
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Алексей- Сочи

40 минут назад
Есть средства под названием «Антимаркер». Хорошо рисунки очищают.
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