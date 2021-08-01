Двое вандалов разрисовали оборудование Нижнего парка, их художества записали камеры наблюдения

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Ночью 1 августа двое вандалов разрисовали маркером в Нижнем парке качели, скамейку, забор катка, мостик. Действия юношей записали камеры наблюдения. Не исключено, что пострадало еще какое-то оборудование парка - его часть не находится под объективами камер. При этом, судя по записям, вандалы прекрасно понимали, что их записывает система наблюдения.



Напомним, что реконструкция Нижнего парка длилась два года. Обновление старейшего парка Липецка обошлось федеральному, областному и городскому бюджетам почти в 200 миллионов рублей.

