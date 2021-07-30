В России
45 минут назад
Минздрав Кемеровской области посоветовал вместо ожидания скорой самим ехать в больницу
Жительница Кемеровской области пожаловалась главе региона Сергею Цивилеву на долгое ожидание бригады скорой помощи и необходимость везти больного человека в медицинское учреждение своими силами.
Как сообщает VSE42.Ru, ответ женщине пришел от аккаунта кузбасского минздрава – пресс-служба ведомства пояснила, что вызовы в скорой помощи делятся на экстренные и неотложные. В случае вторых вызовы обрабатываются в порядке очередности. В министерстве отметили, что в случае ухудшения самочувствия человека нужно снова звонить спасателям и все объяснить. А в качестве альтернативы предлагается везти больного без привлечения скорой.
В связи с ростом заболеваемости нагрузка на скорую помощь возрастает и ожидание может быть увеличено. Также, можно уточнить у оператора дежурную больницу и добраться в медицинскую организацию самостоятельно, – говорится в ответе.
Как сообщает VSE42.Ru, ответ женщине пришел от аккаунта кузбасского минздрава – пресс-служба ведомства пояснила, что вызовы в скорой помощи делятся на экстренные и неотложные. В случае вторых вызовы обрабатываются в порядке очередности. В министерстве отметили, что в случае ухудшения самочувствия человека нужно снова звонить спасателям и все объяснить. А в качестве альтернативы предлагается везти больного без привлечения скорой.
В связи с ростом заболеваемости нагрузка на скорую помощь возрастает и ожидание может быть увеличено. Также, можно уточнить у оператора дежурную больницу и добраться в медицинскую организацию самостоятельно, – говорится в ответе.