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45 минут назад

Минздрав Кемеровской области посоветовал вместо ожидания скорой самим ехать в больницу

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#скорая #Кемеровская область
Жительница Кемеровской области пожаловалась главе региона Сергею Цивилеву на долгое ожидание бригады скорой помощи и необходимость везти больного человека в медицинское учреждение своими силами.

Как сообщает VSE42.Ru, ответ женщине пришел от аккаунта кузбасского минздрава – пресс-служба ведомства пояснила, что вызовы в скорой помощи делятся на экстренные и неотложные. В случае вторых вызовы обрабатываются в порядке очередности. В министерстве отметили, что в случае ухудшения самочувствия человека нужно снова звонить спасателям и все объяснить. А в качестве альтернативы предлагается везти больного без привлечения скорой.

В связи с ростом заболеваемости нагрузка на скорую помощь возрастает и ожидание может быть увеличено. Также, можно уточнить у оператора дежурную больницу и добраться в медицинскую организацию самостоятельно, – говорится в ответе.
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#скорая #Кемеровская область

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