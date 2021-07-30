18 минут назад
За срубленные деревья на Силикатных озерах возбуждено уголовное дело
Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура проверила информацию о беззаконии на Силикатных озерах из социальных сетей.
Земельные участки граничат с Силикатными озерами. Поэтому арендаторы в рамках Водного кодекса Российской Федерации не должны занимать береговую линию и оставить свободный доступ на удалении 20 метров от воды. Но проверка показала, что расстояние от уреза воды до некоторых построек оказалось меньшим.
В связи с этим Липецкий межрайонный природоохранный прокурор обратился в Левобережный районный суд с требованием освободить береговую полосу озера от сооружений.
Кроме того, по поручению природоохранной прокуратуры государственный лесной инспектор ОКУ «Липецкого городского лесничества» осмотрел земельный участок и выявил незаконную вырубку девяти кленов. При этом росли они на территории государственного природного зоологического заказника «Липецкий». Ущерб, нанесенный государству, составил 40 022 рубля.
К тому же незаконная вырубка в заказнике – это преступление. Поэтому прокурорские материалы проверки направлены в органы предварительного следствия для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 260 УК РФ.
Мимоходом
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