Происшествия

18 минут назад

За срубленные деревья на Силикатных озерах возбуждено уголовное дело

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#рубка деревьев #туалет
За срубленные деревья на Силикатных озерах возбуждено уголовное дело

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура проверила информацию о беззаконии на Силикатных озерах из социальных сетей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в информацииописывались действия двух фирм. Одна из них ограничила доступ к водоему, а вторая вырубила деревья на берегу. Проверка информации установила,  что двум предпринимателям выдали разрешение на использование части земельных участков, площадью 19 024 кв. м и 6 742 кв. м в районе Силикатных озер на год под спортивную площадку и туалеты нестационарного типа.

Земельные участки граничат с Силикатными озерами. Поэтому арендаторы в рамках Водного кодекса Российской Федерации не должны занимать береговую линию и оставить свободный доступ на удалении 20 метров от воды. Но проверка показала, что расстояние от уреза воды до некоторых построек оказалось меньшим. 

В связи с этим Липецкий межрайонный природоохранный прокурор обратился в Левобережный районный суд с требованием освободить береговую полосу озера от сооружений. 

Кроме того, по поручению природоохранной прокуратуры государственный лесной инспектор ОКУ «Липецкого городского лесничества» осмотрел земельный участок и выявил незаконную вырубку девяти кленов. При этом росли они на территории государственного природного зоологического заказника «Липецкий». Ущерб, нанесенный государству, составил 40 022 рубля. 

К тому же незаконная вырубка в заказнике – это преступление. Поэтому прокурорские материалы проверки направлены в органы предварительного следствия для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 260 УК РФ.
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#рубка деревьев #туалет

Комментарии (2)

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Мимоходом

3 минуты назад
А за загубленные красные клены на Зегеля кто ответит?
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А сколько

5 минут назад
На Лысом острове вырубили и какая сумма ущерба.
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