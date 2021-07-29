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38-летний липчанин убил сожительницу ударом ноги

5 2201
#убийство
1
38-летний липчанин убил сожительницу ударом ноги

Следственным отделом по Правобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

По данным следствия, 24 июля пьяный липчанин во время ссоры с сожительницей ударил её ногой. 45-летняя женщина, лежавшая на крыльце дома, получила смертельную тупую травму живота.

- Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении особо тяжкого преступления он признал, подтвердив свои показания при их проверке следователем на месте происшествия. В настоящее время проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СКР по региону.

Санкция вменяемой мужчине статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
5 2201
#убийство
1

Комментарии (5)

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Ник

30 минут назад
СТАТИСТИКА. Кто и не бухает в могиле заканчивает, да и а тюрьме тоже.... Жизнь дело такое.
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Липчанин

41 минуту назад
Скорее всего оба синяки
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Варавва

50 минут назад
выпиливается народ, лежавшая на крыльце была в таком же угаре, что и Чак Норрис?
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Статистика

53 минуты назад
А по-другому быть и не могло! Все , кто бухает , так свою жизнь и заканчивают : либо в могиле , или в тюрьме !!
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кот

55 минут назад
А еще у них осталось трое несовершеннолетних детей,какие бегают по улице до сих пор.Где органы опеки?
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