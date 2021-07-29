38-летний липчанин убил сожительницу ударом ноги

Следственным отделом по Правобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

По данным следствия, 24 июля пьяный липчанин во время ссоры с сожительницей ударил её ногой. 45-летняя женщина, лежавшая на крыльце дома, получила смертельную тупую травму живота.



- Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении особо тяжкого преступления он признал, подтвердив свои показания при их проверке следователем на месте происшествия. В настоящее время проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СКР по региону.



Санкция вменяемой мужчине статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

