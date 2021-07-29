В Липецкой области разбился фургон из Луганской народной республики

В результате аварии погиб 59-летний водитель.

Сегодня днем на 408 километре трассы «Дон» в Задонском районе произошла смертельная авария. По направлению в Москву двигался автофургон «Мерседес» с регистрационными номерами Луганской народной республики. По предварительным данным, водитель фургона не справился с управлением, «Мерседес» врезался в отбойник и опрокинулся.



- В аварии погиб 59-летний водитель. Госпитализирован его 45-летний пассажир, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.