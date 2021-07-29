Происшествия

сегодня, 12:42

В Липецкой области разбился фургон из Луганской народной республики

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#авария #ДТП
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В Липецкой области разбился фургон из Луганской народной республики

В результате аварии погиб 59-летний водитель.

Сегодня днем на 408 километре трассы «Дон» в Задонском районе произошла смертельная авария. По направлению в Москву двигался автофургон «Мерседес» с регистрационными номерами Луганской народной республики. По предварительным данным, водитель фургона не справился с управлением, «Мерседес» врезался в отбойник и опрокинулся.

- В аварии погиб 59-летний водитель. Госпитализирован его 45-летний пассажир, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
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#авария #ДТП
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Комментарии (10)

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НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)

27 минут назад
Николай, медицинской страховки тоже нет...
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Липчане

28 минут назад
Вы словно только сегодня из новости узнали о машинах с номерами LPR и DPR. А они ездят 6-7 лет уже по дорогам Липецка
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Николаю

32 минуты назад
Плохо быть бестолковым и не знавши,что когда проезжаешь границу,там покупаешь и страховку.
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Липчанин

36 минут назад
Регистрационные номера, значит машина прошла через гос границу, получается Россия признают данную страну. Вот тебе и двойные как говорят стандарты
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Билли Кид

50 минут назад
Николай, они не терпилы, и не рабы. Свободные люди
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Гостья1

сегодня, 13:16
Им и так не легко.Давайте поддержим добрыми словами и сочувствием.
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Николай

сегодня, 13:15
НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент), да пандемия еще полбеды. Стукнет кого-нибудь, где потом искать это водителя? ОСАГО у него стопроцентно нет.
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НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)

сегодня, 13:05
Николай, - да ещё в период пандемии!!!
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Николай

сегодня, 12:59
А на каком основании на территории России разъезжают автомобили с номерами несуществующих государств? Куда ГИБДД смотрит?
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товарищ Поддорожный

сегодня, 12:54
Ничего страшного! Таких полным-полно водителей!!
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