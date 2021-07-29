В мире
46 минут назад
На Аляске объявили угрозу цунами после землетрясения
У побережья американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 8,2, объявлена угроза цунами.
Угроза цунами объявлена на побережье американского штата Аляске после землетрясения, магнитуда которого была увеличена до 8,1, - сообщает центр по предупреждению о цунами США (NWS).
"Угроза цунами: землетрясение магнитудой 8,1, к юго-востоку от поселения Чигник на Аляске", — говорится в сообщении NWS на его официальной странице в соцсети Twitter.
Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщала, что магнитуда землетрясения составила 7,3, - передает РИА Новости. Эпицентр находился в 91 км от города Перривилл.
Также ранее стало известно, что подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали сейсмологи 28 июля в Тихом океане вблизи побережья Перу.
При этом сильное землетрясение, которое произошло 29 июля у берегов американского штата Аляска, на Чукотке не ощущалось, - сообщила "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы регионального главка МЧС.
"Землетрясение не ощущалось, сообщений от жителей не поступало. Угрозы цунами нет", - рассказала собеседница.
"Угроза цунами: землетрясение магнитудой 8,1, к юго-востоку от поселения Чигник на Аляске", — говорится в сообщении NWS на его официальной странице в соцсети Twitter.
Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщала, что магнитуда землетрясения составила 7,3, - передает РИА Новости. Эпицентр находился в 91 км от города Перривилл.
Также ранее стало известно, что подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали сейсмологи 28 июля в Тихом океане вблизи побережья Перу.
При этом сильное землетрясение, которое произошло 29 июля у берегов американского штата Аляска, на Чукотке не ощущалось, - сообщила "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы регионального главка МЧС.
"Землетрясение не ощущалось, сообщений от жителей не поступало. Угрозы цунами нет", - рассказала собеседница.