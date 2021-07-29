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52 минуты назад

Фонд «Милосердие» помогает юным футболистам

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#Фонд «Милосердие»
Фонд «Милосердие» помогает юным футболистам
Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие», социальный партнер ПАО «НЛМК», стал одним из организаторов финала юношеского первенства Центрального федерального округа по футболу. Бескомпромиссные поединки прошли на стадионе «Юность» в Грязях Липецкой области при поддержке региональной федерации футбола. 

В первенстве приняли участие 16 команд из разных регионов страны. Два завершающих финальных матча прошли с участием команд «Металлург» из Липецка, «Салют» из Белгорода, а также воспитанников спортивных школ Калуги и Тамбова.  

По итогам напряженной борьбы первое место заслуженно досталось тамбовчанам, а белгородский «Салют» стал серебряным призером первенства. «Бронза» уехала в Калугу. Теперь тамбовские юниоры будут представлять ЦФО на Первенстве России.  

Кроме грамот и кубков все четыре команды – участники финальных поединков получили от фонда «Милосердие» денежные сертификаты на развитие своих клубов. В церемонии подведения итогов соревнований приняла участие директор фонда Евгения Фрай. 

 «Наш фонд постоянно поддерживает юных спортсменов и специализированные спортивные школы, помогает создавать инфраструктуру для занятий массовым спортом. Сегодня с большим удовольствием вручаю четырем лучшим юношеским командам ЦФО сертификаты на развитие своих коллективов. Упорством и волей к победе на этом соревновании ребята доказали свою готовность и дальше штурмовать еще непокоренные спортивные вершины», - отметила директор «Милосердия» Евгения Фрай. 
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#Фонд «Милосердие»

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